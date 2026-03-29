中田翔「全然違う割には値段は一緒」 東京と北海道での“ある食べ物”の違いをバッサリ「こういう言い方していいか分からないですけど、まずい」
プロ野球の北海道日本ハムファイターズ、読売ジャイアンツなどで活躍した、野球解説者・タレントの中田翔（36）が、26日放送の読売テレビ・日本テレビ系『秘密のケンミンSHOW極 怒涛の3時間SP』に出演。「上京しても心は永遠に県民だヨSP」パートにて広島県民代表として登場した。
【写真】元チームメイトで専属マネージャーの加藤竜馬氏と名古屋でグルメを満喫する中田翔
中田は、プロ入りした2009年から、北海道日本ハムに13年間在籍。MCの田中裕二から「中田さんは北海道日本ハムで長いことやってましたけど…」と振られると、東京と北海道で食べる「ホッケ」の違いについて言及した。
「東京で食べるホッケは、こういう言い方していいか分からないですけど、まずいっすね」とバッサリ。続けて「北海道で食べるホッケはふっくらしてるんですよ。脂もすごいのってるし、全然違う割には値段は一緒くらい」と語り、久本雅美も「確かにそうですね」と同意していた。
【写真】元チームメイトで専属マネージャーの加藤竜馬氏と名古屋でグルメを満喫する中田翔
中田は、プロ入りした2009年から、北海道日本ハムに13年間在籍。MCの田中裕二から「中田さんは北海道日本ハムで長いことやってましたけど…」と振られると、東京と北海道で食べる「ホッケ」の違いについて言及した。
「東京で食べるホッケは、こういう言い方していいか分からないですけど、まずいっすね」とバッサリ。続けて「北海道で食べるホッケはふっくらしてるんですよ。脂もすごいのってるし、全然違う割には値段は一緒くらい」と語り、久本雅美も「確かにそうですね」と同意していた。