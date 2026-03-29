中田翔「全然違う割には値段は一緒」 東京と北海道での“ある食べ物”の違いをバッサリ「こういう言い方していいか分からないですけど、まずい」

中田翔「全然違う割には値段は一緒」 東京と北海道での“ある食べ物”の違いをバッサリ「こういう言い方していいか分からないですけど、まずい」