【リブート 最終話】合六、100億の受け渡しに動く 早瀬夫妻の運命とは
【モデルプレス＝2026/03/29】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜※この日は20分拡大）の最終話が、29日に放送される。
【写真】警察内のスパイ？第9話ラストに裏切った衝撃の人物
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
冬橋（King ＆ Prince永瀬廉）に捕らわれ、逃げ場を失った早瀬（鈴木亮平）。命運は、もはや一瞬の判断に委ねられていた。
その頃、夏海（戸田恵梨香）もまた、合六（北村有起哉）のもとで追い詰められていた。だが彼女は、すでに早瀬へすべてを曝け出している。秘密も、後悔も、罪も。もう守るものはない。だからこそ、恐れる理由もない。怯えを失った夏海のまっすぐな眼差しに、初めて焦燥を覚える合六。優位に立っていたはずの男の均衡が、静かに崩れ始める。
そして合六は、ついに“100 億”の受け渡しへと動き出す。それは取引か、罠か―あるいは最後の賭けか。
果たして、早瀬の運命は？交錯する思惑の果てに、事件に翻弄され続けた夫婦の物語が、ついに終止符を迎える。
（modelpress編集部）
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◆鈴木亮平主演「リブート」
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
◆「リブート」最終話あらすじ
冬橋（King ＆ Prince永瀬廉）に捕らわれ、逃げ場を失った早瀬（鈴木亮平）。命運は、もはや一瞬の判断に委ねられていた。
その頃、夏海（戸田恵梨香）もまた、合六（北村有起哉）のもとで追い詰められていた。だが彼女は、すでに早瀬へすべてを曝け出している。秘密も、後悔も、罪も。もう守るものはない。だからこそ、恐れる理由もない。怯えを失った夏海のまっすぐな眼差しに、初めて焦燥を覚える合六。優位に立っていたはずの男の均衡が、静かに崩れ始める。
そして合六は、ついに“100 億”の受け渡しへと動き出す。それは取引か、罠か―あるいは最後の賭けか。
果たして、早瀬の運命は？交錯する思惑の果てに、事件に翻弄され続けた夫婦の物語が、ついに終止符を迎える。
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