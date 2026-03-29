放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00〜15:50）。3月22日（日）の放送は、ヴァイオリニストの鷲見恵理子さんをゲストに迎えて、お届けしました。

（左から）パーソナリティの小山薫堂、鷲見恵理子さん、宇賀なつみ

今回は、ヴァイオリニストの鷲見恵理子さんがスタジオに登場しました。鷲見さんの祖父は「日本ヴァイオリン界の父」と称される鷲見三郎さんです。中学2年生でジュリアード音楽院へ留学し、名教授ドロシー・ディレイに師事。1994年にはカーネギーホールでニューヨーク・デビューを果たし、その後はミラノを拠点に国際的に活躍してきました。現在は日本を拠点に活動しながら、鳥取県のふるさと大使も務めています。鷲見さんのヴァイオリン人生は、生まれた直後から始まっていました。生後7日目、祖父が極小サイズのヴァイオリンを持ち込み、手の形や指のバランスを確認したといいます。「将来ヴァイオリンを弾けるかを見て“よかった”とヴァイオリンだけ置いて自室に帰ったんです。母はびっくりしたそうですけど」と鷲見さんは話します。幼い頃は遊びの延長として楽器に親しんでいましたが、3歳を境にレッスンは一変します。「もう1回」「もう10回」と何度も繰り返される厳しい指導が、強烈なインパクトとして残っているといいます。中学2年生で単身アメリカへ渡り、ジュリアード音楽院へ進学。この決断は自身の強い意志によるものでした。サントリーホールで世界的演奏家の舞台に触れ、総合芸術としての音楽に魅了され、「ジュリアードに行く」と言い続けた末にオーディションに合格。ディレイのもとで研鑽を積みます。その後、カーネギーホールでニューヨーク・デビュー。歴史ある舞台に立ち、偉大な音楽家たちの系譜を感じながら演奏に臨みました。さらにヨーロッパでの活動では、日本とは異なる音楽文化にも触れていきます。コンサート後には貴族のマダムからサロン演奏に招かれることもあり、ホールとサロンが結びつく伝統的な文化のなかで演奏の機会が広がっていきました。「日本でしたら国際コンクールを受けて、聞きに来ていたマネージャーさんの目に留まれば場が開けますよね。ヨーロッパ留学の素晴らしいところは、日常的に偶然の出会いから開けていくんです。とてもいい経験ができました」と振り返りました。世界を舞台に活躍してきた鷲見さんですが、日本に拠点を移した際、思いがけない経験がありました。きっかけは、両親の体調不良だったといいます。家族との時間を大切にするために帰国し、新たな挑戦を模索するなかで目にしたのが居酒屋チェーン「鳥貴族」の看板でした。アルバイト検索で見かけたその名前に興味を持ち、「何か通じるものがある」と直感し、行動に移しました。予約もなく店舗を訪れた鷲見さんは、自らの経歴を伝え、「貴族の前で演奏してきた」とユニークにアピールしました。「貴族のために何かしたいんです。演奏もしますし、何かお仕事をいただけましたらと。そういう形で就職させていただきました」と、驚きのエピソードを語ります。その後、鷲見さんは焼き鳥の串刺しや仕込みなど、現場の業務に携わりました。この経験は一見、音楽とは無関係に思えますが、大きな意味を持っていました。ひき肉をこねる作業で指先が鍛えられ、演奏もよりスムーズになったと実感。さらに、現場での規律やチームワークなど多くの学びを得たといいます。現在はアルバイトとして働いてはいないものの、今も店に足を運び、新たな関わり方を模索しています。「鳥貴族は本当に素晴らしい経験でした」と鷲見さんは笑顔を見せます。番組テーマの「手紙」にちなみ、鷲見さんは手紙を書きたくなる場所を2つ挙げました。ひとつはイタリアのコルティナ・ダンペッツォで、街全体が美術館のように感じられるほど文化の豊かさに魅了されたといいます。もうひとつはシチリア島。海の波のリズムから音楽の着想を得るなど、自然と音楽が結びつく体験をしました。さらに番組では、「今、想いを伝えたい人」への手紙も紹介されました。宛先は祖父と鷲見家の人々。音楽一家のなかで育ったことへの感謝と敬意が込められた内容でした。また、鷲見さんは番組内でフリッツ・クライスラー作曲「ルイ13世の歌とパヴァーヌ」を披露しました。



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