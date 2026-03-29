◆サッカー国際親善試合 スコットランド０―１日本（２８日・英グラスゴー＝ハムデンパーク）

ＦＩＦＡランク１９位の日本は、敵地で同３８位のスコットランドに１―０で勝利した。

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ＧＫ鈴木彩艶が好セーブを連発し、無失点勝利に導いた。最初のハイライトは前半８分。左サイドを破られてＭＦマッギンにクロスを上げられると、エリア内の正面で、フリーになっていたＭＦマクトミネイが左足でシュート。至近距離からのシュートだったが、左手１本でセーブし、難を逃れた。

守護神は「左手で反応した感じですかね。本当に本能的な反応」と振り返ると、「あそこで失点しなかったこと、ゼロで進められたことが非常に大きいポイント」とうなずいた。後半１０分にはリバプール所属のＤＦロバートソンが左サイドを突破し、強いシュートを打たれたが、これも好セーブで抑えた。

昨年１１月に左手の中指と舟状骨を複雑骨折。スコットランド戦前の練習では、手術後に左手の握力が「８」まで低下していたことも明かしていた。約４か月ぶりにピッチに戻った３月１１日のトリノ戦では４失点を喫して、長期離脱による試合勘が懸念されたが、そんな不安を一掃。この日の“神セーブ”も骨折した左手によるものだった。

約５か月ぶりの代表復帰を勝利で飾り「まず結果を出せたことは大きい」。３１日（日本時間４月１日）のイングランド戦は、Ｗ杯メンバー発表前最後の実戦。強敵との最後の一戦へ向けて「僕としては、２連戦と考えている。より相手のレベルも上がると思うので、２試合目を大事にしたい」と意気込んだ。