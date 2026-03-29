◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日午前１０時１０分開始予定）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。開幕３戦目で今季初アーチに期待がかかる。

２６日（同２７日）の開幕戦では、初回先頭の１打席目に右前安打。打球速度１１１・１マイル（約１７８・８キロ）という強烈な当たりで２０年以来６年ぶりにシーズンの初打席で初安打を放った。

だが、その後は８打席連続で無安打。打率は６打数１安打で１割６分７厘だ。それでも開幕戦では２四死球。前日２７日（同２８日）の第２戦は２打席目に四球を選んで昨季から続く連続試合出塁を「３３」にのばした。さらに同点の８回無死二塁ではカウント２―２から二ゴロで走者が三進。進塁打で１死三塁として、タッカーの勝ち越し打を呼び込み、逆転勝ちでの２連勝発進に貢献した。

この日のダイヤモンドバックスの先発はエデュアルド・ロドリゲス投手（３２）。レッドソックス時代の１９年には１９勝を挙げた経験もある左腕だ。大谷は、昨季６打数２安打で、２１年には本塁打も放っており、通算１９打数５安打の打率２割６分３厘で１本塁打、２打点、７三振。ＷＢＣで優勝したベネズエラ代表に入り、決勝・米国戦で先発して５回途中１安打無失点で抑えて初優勝を呼び込んだ。準々決勝での登板はなかったが、侍ジャパンが涙をのんだベネズエラとあって、大谷はリベンジに燃えるはずだ。

ドジャースは２試合連続で逆転勝ち。ナ・リーグ史上初のワールドシリーズ３連覇へ向けて順調なスタートを切った。あす２９日（同３０日）は試合がなく、３０日（同３１日）からは本拠地でガーディアンズ３連戦。同カードでは佐々木朗希投手（２４）、大谷、山本由伸投手（２７）が先発する予定となっている。