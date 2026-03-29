日米首脳会談後、同席していた茂木敏充外相（70）は、「憲法9条を守り、米国との関係も良好に保てたから上出来だろう」と語ったという。確かに高市早苗首相（65）の訪米は、事前の懸念などなかったかのような結末を迎えた。それでも酷評せずにはいられない「朝日新聞」と「野党」には、うんざりという声が聞こえてくる。

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【実際の写真】“ガッツポーズで絶叫”だけじゃない！ ホワイトハウスが公開した「高市首相」の姿

「会談冒頭、高市さんは英語であいさつしましたが、なかなか話が続かなかった」

と振り返るのは、さる自民党関係者だ。

「すかさずトランプ氏は、“良い通訳がいるだろう”と助け船を出してくれた。帰国後、高市さんは“緊張し過ぎて言葉が出んかったわぁ”と釈明していたけど、そんな笑い話ができるほど会談には手応えを感じていた様子でしたね」（同）

今回の首脳会談について幕末になぞらえて書いたのは、朝日新聞の名物コラム「天声人語」（3月21日付）だった。

高市早苗首相とトランプ大統領

〈ペリーの黒船来航で青くなった幕閣を想像しつつ、きのう、太平洋の向こうから中継されてくる日米首脳会談の映像を待った〉

そう書く朝日は、公開された冒頭30分のやりとりを見たとして、

〈予定されていたワーキングランチが中止されたと聞き、ホルムズ海峡への艦船派遣について、いよいよ強硬に求められるのだと危惧していた。だが意外にも、トランプ大統領は「日本は十分に取り組んでいると思う。NATOと違う」。米国での小型原子炉の建設など、11兆円という巨額の手土産が効いたのだろうか〉

さすがは朝日が自ら入試に役立つと宣伝し、学生たちにノートへの“写経”を勧めるコラムである。もっともらしく古典を引用して、

〈外交とは、自国のために虚偽を申し立てる愛国的術策である、とはビアス著『悪魔の辞典』の有名な定義だ。「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだ」という高市首相の発言も、そんな術策の一つだったと思いたい〉

などと「高市発言」を揶揄してみせて、こう締める。

〈日本が、おべっか使いを哀れむような目で国際社会から見られるのだとしたら、たまらない〉

記事の内容は

この「天声人語」が掲載されたのと同じ日の1面には、〈「力の支配」の現実 越えてこそ〉と題して政治部次長・園田耕司氏の署名記事を掲載する力の入れようだった。記事はこう始まる。

〈自分の国のトップが、他国を先制攻撃し国際社会を混乱に陥れている当の本人を前に「世界中に平和と繁栄」をもたらすと称賛する姿に、衝撃を受けた人たちも多いかもしれない〉

もっとも、園田氏は日本にとって米国は唯一の同盟国で、あらゆる国家指導者もトランプ氏の歓心を買おうと努力している、と高市氏に理解を示してはいる。

にもかかわらず、以下のように息巻くのだった。

〈短期的にはうまく立ち振る舞っているように見えても中長期的に日本の国益にかなうのかは疑問だ。日本は長年「法の支配」を最も重視してきた。国際社会がそんな日本に期待しているのは「力の支配」の現実を乗り越え、新たな国際秩序作りを主導する役割ではないか〉

朝日は「力」で国際秩序を支配しようとするトランプ氏に、わが国が言うべきことは言って、「法」に基づく国際秩序作りを日本が主導すべしとの“理想”を語る。これらのコラムや署名記事と同じ日に掲載された社説は、さらに手厳しい。

〈事態沈静化へ主体性見えぬ〉

と見出しを打った上で、以下のような論陣を張った。

〈国連憲章や国際法を無視した先制攻撃を不問に付したまま、トランプ氏への称賛を繰り返し、対米投資や輸入拡大で歓心を買うことによって得られた「その場しのぎ」にしか見えない〉

〈これが首相のいう「国益第一のしたたかな外交」であり、「世界の真ん中で咲き誇る日本外交」なのか〉

そして最後には、

〈今の米国が法の支配に背を向けるなら、米国との関係は大切にしつつも、価値を共有する国々とのネットワークを強化し、ルールに基づく国際秩序を立て直す主体的な外交努力こそが求められる〉

今回の日米首脳会談における日本側の対応は〈その場しのぎ〉だと批判した口で、トランプ氏との関係は保ちつつ国際秩序を立て直せと注文をつける。いったいどうせよと言うのか。

「高市政権にケチをつけたいという思想ありき」

「朝日新聞に聞きたいですね。今回の首脳会談で、米国の歓心を買わなければ、今ごろ日米同盟はどうなっていたんでしょうか」

と話すのは、元朝日新聞編集委員で、安全保障に詳しいキヤノングローバル戦略研究所の峯村健司氏である。

「トランプ氏を怒らせたら“日米同盟はノー”などと言われる可能性だってあります。同盟が弱体化した場合、朝日はどうやって国を守れというのか。日本周辺には、ロシア、中国、北朝鮮という三つの核保有国があります。北朝鮮は事実上という位置付けですが、彼らに対応できる代案を示すべきです。朝日が“トランプと付き合わず、自分たちで国を守る”と言い切る覚悟があるなら構いません。そういう覚悟がないなら、ただの批判のための記事になってしまう。なんとしても高市政権にケチをつけたいという思想ありきで、無理やり批判しているようにしか見えません」

かような朝日同様、批判の急先鋒になったのは中道改革連合をはじめとする野党の政治家たちだった。

「逆上されるのは目に見えている」

中でも首脳会談当日の20日、香川県内で街頭に立った中道の小川淳也代表（54）は、高市氏が自衛隊の艦船派遣には国内法の制約があることをはっきり説明したなら評価すると語ったものの、

「“ドナルド、あなたが平和の守り神”というような言い方は大きく日本国民の感覚とはずれている」「同盟関係があるから、政府間で物言いに気を付けるべきだとは理解するが、国会内には『アメリカの自衛権の行使に当たるのか』『違法な先制攻撃では』との声が多数ある。国民の多くが、そう感じている」

などと威勢よく批判した。

だが、自らは政治家としてトランプ氏に何と言うかは最後まで口にしなかった。

ロンドン在住の国際ジャーナリスト・木村正人氏は、こう指摘する。

「国益に軸足を置いていない政治家やメディアは、できもしない極端なことを言いがちです。トランプさんに“国際法を守れ”と言って日米の同盟関係が壊れた時、誰が喜ぶのかを考えてみるべきではないでしょうか。外交は二枚舌、三枚舌を使って国益を守るもの。思ったことを馬鹿正直に話したら、外交なんて成立しません。特にトランプさんは感情の起伏が激しい。彼は高市さんが会談を行ったあの部屋で、ウクライナのゼレンスキー大統領やイギリスのスターマー首相をののしった人物。そんな彼に高市さんが“間違いだ”と指摘したら、逆上されるのは目に見えています」

“日本側の勝利だった”

朝日や小川氏が“トランプ礼賛だ”と批判する「高市発言」は、むしろ海外でどう報じられているのか。

実は、朝日と提携している米紙「ニューヨーク・タイムズ」は“高市首相はほぼ無傷で乗り切った”と書いている。トランプ氏に対する高市首相の姿勢は“結果的に日本側の勝利だった”とする識者のコメントまで紹介しているのだ。

「イギリスの経済紙『フィナンシャル・タイムズ』は、高市さんがトランプさんに対して、中東情勢が世界経済に大打撃を与えていることを指摘していて、“平和と繁栄をもたらせるのはあなただけ”と持ち上げた、という会談の様子をしっかり押さえています。高市さんが“持ち上げた”のは、あくまで場の緊張を和らげる手法だとも紹介している。欧米メディアからすれば、日本はトランプさんから無理な要求を受けず、艦船派遣を免れて国益を守った。そのこと自体が驚かれていますよ」（木村氏）

危機と隣り合わせの世界で、建前ばかりを繰り返す「朝日」や「野党」は、果たして何を守ろうとしているのか。

「週刊新潮」2026年4月2日号 掲載