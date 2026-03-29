「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）

高松宮記念３年連続２着で悲願のＧ１初Ｖを狙うナムラクレア。長谷川浩大調教師に直前の状態を直撃した。

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−土曜朝の様子は。

「フラットワークから坂路１本。精神的に穏やかで、変わりなく来ている」

−今回がいよいよラストラン。

「３、４歳の時は硬さが出たりしたけど、年齢を重ねてコンディションが整うようになった。彼女の柔らかさや、しなやかさが維持できるようになったのが大きいです」

−思い入れは。

「僕の競馬人生のなかでも、出会わなかったと思えるタイプ。正直、ここまで密度の濃い競馬を続けて来られたのは馬の才能と成長力のおかげ。そして気持ちが全く折れないところですね。そこは人間も見習わないといけない。たくさん勉強させてもらいました」

−このタイトルは３年連続で２着。

「当時は難しい部分も少なからずあって、６歳からここにかけて脚元の苦労もほとんどなくなってきました。間隔をしっかり取って使えているのが大きいです。フィジカル面、メンタル面も維持できています」

−今回の調整過程は。

「今回は坂路２本。いいと思ったことは取り入れてきましたし、彼女もそれに応えてくれました」

−最後に。

「去年、クレアのお母さんが亡くなった。きょうだいも管理させてもらっている身としては、そこから一層繁殖のことも考えるようになりました。ただ、そのなかでも時計を見ても分かる通り、勝つための調整をしっかりしてこられたと思っています。今までのなかで一番、これで負けたら『しゃあない』っていうぐらいに持って来られたと思います。応援よろしくお願いします」