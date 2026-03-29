・「イチゴのお菓子で好きなのは？」の結果は…

・1位 …ケーキ 54%

・2位 いちご大福 19%

・3位 パフェ 18%

・4位 アイス 7%



※小数点以下四捨五入



37,678票

今日の質問は「イチゴのお菓子で好きなのは？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「イチゴのお菓子で好きなのは？」