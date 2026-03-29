「イチゴのお菓子で好きなのは？」＜回答数37,678票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第483回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「イチゴのお菓子で好きなのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「イチゴのお菓子で好きなのは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
イチゴのチーズケーキ
【材料】（4人分）
<生地>
クリームチーズ 150g
砂糖 大さじ 4.5
プレーンヨーグルト 大さじ 3
溶き卵 40g
ホットケーキミックス 大さじ 1.5
バニラエッセンス 少々
イチゴ(小) 4個
イチゴジャム 大さじ 1.5
【下準備】
1、クリームチーズ、プレーンヨーグルト、溶き卵は室温に戻す。8個のプリンカップにアルミカップを敷く。イチゴはヘタ付きのまま縦半分に切る。
【作り方】
1、ボウルにクリームチーズ、砂糖、バニラエッセンスを入れて、ハンドミキサーで混ぜる。オーブンを160℃に予熱する。
電気オーブンの場合は170℃で予熱してください。
2、プレーンヨーグルトを3回に分けて加え、その都度均一に混ぜる。溶き卵を加えて混ぜ合わせ、さらにホットケーキミックスを振るい入れて、ハンドミキサーで混ぜ合わせる。
3、準備したプリンカップに(2)を流し入れ、160℃に予熱しておいたオーブンで30分焼く。焼き上がったらそのまま冷まし、粗熱を取る。
カップはチェックなどカワイイ柄のものがオススメです。
4、イチゴジャムを練って、ソース状になったら(3)にぬり、イチゴをのせる。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「イチゴのお菓子で好きなのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「イチゴのお菓子で好きなのは？」
・「イチゴのお菓子で好きなのは？」の結果は…
・1位 …ケーキ 54%
・2位 いちご大福 19%
・3位 パフェ 18%
・4位 アイス 7%
※小数点以下四捨五入
37,678票
・2位 いちご大福 19%
・3位 パフェ 18%
・4位 アイス 7%
※小数点以下四捨五入
37,678票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
イチゴのチーズケーキ
【材料】（4人分）
<生地>
クリームチーズ 150g
砂糖 大さじ 4.5
プレーンヨーグルト 大さじ 3
溶き卵 40g
ホットケーキミックス 大さじ 1.5
バニラエッセンス 少々
イチゴ(小) 4個
イチゴジャム 大さじ 1.5
【下準備】
1、クリームチーズ、プレーンヨーグルト、溶き卵は室温に戻す。8個のプリンカップにアルミカップを敷く。イチゴはヘタ付きのまま縦半分に切る。
【作り方】
1、ボウルにクリームチーズ、砂糖、バニラエッセンスを入れて、ハンドミキサーで混ぜる。オーブンを160℃に予熱する。
電気オーブンの場合は170℃で予熱してください。
2、プレーンヨーグルトを3回に分けて加え、その都度均一に混ぜる。溶き卵を加えて混ぜ合わせ、さらにホットケーキミックスを振るい入れて、ハンドミキサーで混ぜ合わせる。
3、準備したプリンカップに(2)を流し入れ、160℃に予熱しておいたオーブンで30分焼く。焼き上がったらそのまま冷まし、粗熱を取る。
カップはチェックなどカワイイ柄のものがオススメです。
4、イチゴジャムを練って、ソース状になったら(3)にぬり、イチゴをのせる。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
(E・レシピ編集部)