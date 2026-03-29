「毎日杯・Ｇ３」（２８日、阪神）

出世レースを見事に勝ち切った。１番人気のアルトラムスが重賞タイトルをゲット。課題のゲートを決めて中団で折り合うと、直線は狭い馬の間を縫って差し切った。

２着馬とは３／４馬身差。ただ最後は流す余裕もあり、着差以上の強さだった。入線後、左の拳を握って喜びをかみしめた岩田望は「初めて狭い所で競馬をしましたし、何とか脚を使ってくれ、と追いだしたら、すごくいい反応をしてくれました。まだ緩いし、それでもこれだけのパフォーマンスをしてくれた」とホッとした表情を見せた。

昨春に右トモを骨折し、手術を行ったが、そんなブランクも陣営の想像を超える能力で補い、重賞を勝つまでに成長した。若葉Ｓのマテンロウゲイルに続き、賞金加算でアルトラムスをクラシック路線に乗せた野中師は「抜け出す時に他の馬を気にしたり、手前の変え方も幼い。それでも、ポテンシャルがあるし、すごく良くなりそう。改めて素質が高いと思う」と感心しきり。続けて「選択肢としては皐月賞（４月１９日・中山）とＮＨＫマイルＣ（５月１０日・東京）。馬の様子を見て、オーナーと相談したい。ありがたい悩み」と目尻を下げた。

過去１８頭のＧ１ホースを輩出した登竜門でのＶ。明るい未来への扉を開いた秘蔵っ子が大舞台へ突き進む。