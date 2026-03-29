3月最後の日曜日となるきょう29日（日）は、広い範囲で日ざしが届きます。最高気温は20℃超えが続出してお花見日和ですが、午後は局地的に雨や雷雨となりそうです。また、週明けあす30日（月）〜あさって31日（火）は西・東日本で警報級の大雨となるおそれがあります。

■お花見は午前中がオススメ

きょう29日（日）は、午前中はさくらがよく映える青空が広がる見込みです。ただ、昼過ぎ以降は四国から関東付近で雨雲が湧き、局地的には雷を伴うおそれがあります。お花見は、夜桜よりも午前中に楽しんだ方がよさそうです。

■名古屋・大阪は初夏のような陽気

最高気温は西・東日本で20℃超えが続出する予想です。東京は22℃で4月下旬並み、名古屋や大阪は23℃で初夏のような暖かさになるでしょう。京都・福岡県久留米市・大分県日田市などは24℃と夏日一歩手前の予想です。昼間は薄着で過ごせるでしょう。

【きょう29日（日）の各地の予想最高気温】

札幌 ：11℃ 釧路：7℃

青森 ：14℃ 盛岡：17℃

仙台 ：16℃ 新潟：15℃

長野 ：20℃ 金沢：19℃

名古屋：23℃ 東京：22℃

大阪 ：23℃ 岡山：22℃

広島 ：21℃ 松江：18℃

高知 ：22℃ 福岡：20℃

鹿児島：22℃ 那覇：24℃

■週明け以降は雨や曇りで雨足強まるおそれ

きょう29日（日）の沖縄は、前線の影響で雨が降る見通しです。週明けあす30日（月）〜あさって31日（火）には、この前線が西・東日本に延びてきて、九州や東海を中心に警報級の大雨となるおそれがあります。関東は4月1日（水）の夜に雨足が強まりそうです。