【国際親善試合】スコットランド代表 0−1 日本代表（日本時間3月29日／ハムデン・パーク）

【映像】6人連携→伊東純也の「神速ツータッチ弾」

日本代表のMF伊東純也が決めた決勝点に列島が湧き立った。右から左へ展開し、6人が絡む鮮やかな連携から最後は背番号14が仕留めると、ファンも大盛り上がりだ。

サッカー日本代表は日本時間3月29日、キリンワールドチャレンジ2026（国際親善試合）でスコットランド代表と敵地ハムデン・パークで対戦。今年6〜7月に開催されるFIFAワールドカップに向けたメンバー選考も兼ねて、テスト色の強いスタメンとなったが、0−0で迎えた後半に次々と交代枠を使ってフィールドプレーヤー全員を交代。62分からピッチに立った伊東を含め、主力組が揃っていた84分に待望の決勝点が生まれた。

敵陣に攻め込んだ日本は、右サイドの伊東が中央のFW上田綺世との連携から中央左レーンのMF中村敬斗に展開。中村がすぐさま前を向いて左サイドのFW三笘薫に預けると、ここから一気に攻撃が加速した。その三笘が縦パスを出すと、内側からボックス内に走り込んだDF鈴木淳之介が左足ダイレクトで中に折り返す。これを中央のFW塩貝健人がワンタッチで落とし、最後は起点となった伊東が終着点に入ってきた。

背番号14はDFキーラン・ティアニーのブロックを冷静に小さなタッチでかわすと、瞬時に右足を一閃。相手GKの反応が間に合わないタイミングで鋭いシュートを放ち、見事にゴールネットを揺らして日本に先制点をもたらした。

「やはり伊東純也が日本を救う」の声も

伊東にとって代表通算15点目となるゴールには、ファンも反応。SNSでは「やはり伊東純也が日本を救う」「純也レベチ」「伊東純也は伊東純也で一安心」「あのスピードで入ってきてるのにキックフェイントであのタッチできるのがマジで意味わからん凄すぎる」「フェイントからの振りが速すぎる」など称賛・驚愕の声が集まった。

同時に「なんだこの連動された見事な崩し…！」「最高の連携プレー」「この流れるような連携は鳥肌」「決定力もスピードも完璧ですね」「日本代表の連携、本当に美しすぎる」など、伊東から始まり伊東で完結する間に6人が絡んだコンビネーションに興奮する声が集まった。

試合はこのまま1−0で終了。負傷から復帰したGK鈴木彩艶を除くフィールドプレーヤー10人全員を入れ替え、3−1−4−2という超攻撃的システムを採用した森保一監督の采配がピタリとハマる一戦となった。

なお、森保ジャパンは次戦、日本時間4月1日に聖地ウェンブリー・スタジアムで強敵イングランド代表と対戦する。

（ABEMA／サッカー日本代表）

