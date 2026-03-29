井上和「乃木坂LOCKS!」卒業で思い記す「出会いも笑顔 別れも笑顔」
「SCHOOL OF LOCK! 20th Anniversary MY GENERATION 2026 supported by マイナビ」が28日、東京ガーデンシアターで行われた。
【イベント写真】井上和が「乃木坂LOCKS!」卒業
2005年にスタートした“ラジオの中の学校”『SCHOOL OF LOCK!』が開校以来、卒業シーズンにさまざまな形で届けてきたライブイベント「MY GENERATION」。今年は、番組が昨年10月で20周年を迎えたことを記念して過去最大規模の会場・東京ガーデンシアターにて開催された。番組開始以来、パーソナリティーは“校長”と“教頭”が務めてきましたが、2020年からおよそ6年間パーソナリティーをつとめたこもり校長は、3月31日をもって退任する。
2024年1月から今年3月まで毎月1週目のコーナー「乃木坂LOCKS!」レギュラー講師として出演していた井上和は、今回のイベントをもって番組を卒業となる。井上にとって『SCHOOL OF LOCK!』はどんな場所だったかと尋ねられると、「ホームであり、学校というだけあってここで沢山学ばせていただきましたし、ラジオの中の学校で講師ができていることによって、あの時できなかったことを経験できました。楽しい場所でしたね。」と振り返った。引き続き毎週木曜の「乃木坂LOCKS!」を担当する賀喜遥香も共感しながら頷いていた。
写真とともに『SCHOOL OF LOCK!』との思い出を振り返った後、「この春一歩を踏み出す生徒」に向けて井上は「出会いも笑顔 別れも笑顔」、賀喜は「全ての出会いと別れに意味がある！」というメッセージを黒板に記した。それぞれの言葉を選んだ理由について、井上は「新しく出会いも別れもある季節ですが、笑顔はすごく大事だなと感じます。こもり校長がたくさん笑ってくださるから、恐れずにパーソナリティーをできていたなと思いますし、最初は発言するときのためらいがあったけど、どんどん薄れていきました。この時期たくさん笑ってほしいなという願いを込めて書きました」と話した。
賀喜は「私自身の人生では出会いと別れが苦手で、せっかく仲良くなれたのにお別れなの？みたいな想いが強かったんです。でも今考えると、その出会いがあったから良かったと思うこともあったし、（井上）和や校長・教頭、生徒の皆さんと素敵な思い出も作れました。不安もあると思うけど、出会いと別れが生きていく糧になると思うから、頑張ってほしいという想いを込めて書きました」と述べていた。
【イベント写真】井上和が「乃木坂LOCKS!」卒業
2005年にスタートした“ラジオの中の学校”『SCHOOL OF LOCK!』が開校以来、卒業シーズンにさまざまな形で届けてきたライブイベント「MY GENERATION」。今年は、番組が昨年10月で20周年を迎えたことを記念して過去最大規模の会場・東京ガーデンシアターにて開催された。番組開始以来、パーソナリティーは“校長”と“教頭”が務めてきましたが、2020年からおよそ6年間パーソナリティーをつとめたこもり校長は、3月31日をもって退任する。
写真とともに『SCHOOL OF LOCK!』との思い出を振り返った後、「この春一歩を踏み出す生徒」に向けて井上は「出会いも笑顔 別れも笑顔」、賀喜は「全ての出会いと別れに意味がある！」というメッセージを黒板に記した。それぞれの言葉を選んだ理由について、井上は「新しく出会いも別れもある季節ですが、笑顔はすごく大事だなと感じます。こもり校長がたくさん笑ってくださるから、恐れずにパーソナリティーをできていたなと思いますし、最初は発言するときのためらいがあったけど、どんどん薄れていきました。この時期たくさん笑ってほしいなという願いを込めて書きました」と話した。
賀喜は「私自身の人生では出会いと別れが苦手で、せっかく仲良くなれたのにお別れなの？みたいな想いが強かったんです。でも今考えると、その出会いがあったから良かったと思うこともあったし、（井上）和や校長・教頭、生徒の皆さんと素敵な思い出も作れました。不安もあると思うけど、出会いと別れが生きていく糧になると思うから、頑張ってほしいという想いを込めて書きました」と述べていた。