「2014年1月29日15時15分頃です。今から12年ほど前の出来事で、必死に生きようとした実久（みく）の姿や悲しみを、今でも思い出します」

【画像を見る】笑顔の実久さん 両親が撮りためてきた写真／当時の事故現場

2026年1月9日、香川県警が県立多度津高校で開いた「命の大切さを学ぶ教室」です。12年前の1月29日、秋山隆志さんは最愛の娘・実久さん（11）を交通事故で亡くし、その当時の苦しい体験を生徒たちに語りました。

当時、小学5年生の実久さんは、香川県善通寺市で、下校中に29歳の男が運転する軽乗用車にはねられ意識不明の重体となり、事故から9日後に亡くなりました。

男の車は、ゆるいカーブを曲がらずに、まっすぐ実久さんに向けて突っ込みました。

男はなぜカーブを直進したのか。警察のその後の調べで、実久さんをはねた男は、危険ドラッグを吸引し、事故を引き起こしたことが分かりました。

＊この記事は2025年度1月24日公開記事を再掲載しています。

「バイバイ」友達と別れて7秒後、車が突っ込む

実久さんは、小学校から友達と話しながら帰宅していていました。そして、友達と別れたわずか7秒後に、事故に巻き込まれました。



（秋山隆志さん）

「実久は、学校を15時過ぎに下校しました。その日遊ぶ約束をしていたお友達と2人で、話をしながら帰っていました」



「学校を出て15分ほどで、お友達の家に近くにいました。実久は『バイバイ』と言ってお友達と別れました。それが実久の最後の言葉になります」



「友達が実久と別れて7秒後ぐらいした時に、大きな音がしました。振り向くと車が壁に当たり事故を起こしていました」



車が壁に突っ込んでいる姿を見て、友達は急いで実久さんの姿を探しますが、見つからなかったといいます（【画像③】軽乗用車が壁に突っ込んだ、当時の事故現場）。

（秋山隆志さん）

「友達は、近くに実久がいないのに気づき、すぐ車の周りを見ましたが、実久の姿はなく見つけることはできませんでした。心配になり友達は、救急隊員でその日は休みで家にいるお父さんを、急いで呼びに帰ったそうです」



救急隊員である友達の父親が事故現場に駆け付けたところ、実久さんは車と壁の間に挟まれていました。

一瞬で意識不明の重体となった実久さん 呼吸も止まっていた

事故の知らせを聞いた友達の父親らが駆け付け、車と壁に挟まれていた実久さんを救出します。



（秋山隆志さん）

「車の前タイヤと壁に挟まれていた実久を見つけ、大人数で車を後ろに動かし、車の下にいた実久を引っ張り出し、すぐ心臓マッサージを、お友達のお父さんがしてくれました」



「その時、実久の状態はくも膜下出血、心肺停止、呼吸も止まっていました。両足の太ももからは骨が突き出ている状態です。一瞬で重傷を負ってしまいました」



秋山さんにのもとに「実久さんが事故に巻き込まれた」と連絡が入り、すぐに家を飛び出し実久さんのもとへ向かいます。



現場では、実久さんに対して懸命な救命活動が行われていたのに対し、事故を起こした運転手の目は、焦点も定まらず反応もない状況でした。



「事故の日の朝、実久は母親との間で、妻が『今日迎えに行こうか』と言うと『実久は友達と話をしながら帰るのが楽しいからええわ』と言ったそうです。



「このようなことになるなら、無理やりでも迎えに行けばよかったと妻は今でも思っています」



【画像③】は笑顔の実久さんの写真



【第2話】へ続く

「俺はあの子の父親や、覚えとれよ」父の叫びに対し、男は全く反応しなかった

【第1話】

「バイバイ」友達と別れた7秒後に最愛の娘（11）は命を奪われた 少女をはねた運転手の男（29）は「危険ドラッグ」を吸っていた



【第3話】

「実久の火葬ボタンを妻と押したことは忘れない」息を引き取る娘に両親は「いつかそっちの世界に行った時、また遊ぼうな」



【第4話】

危険ドラッグを吸引した男（29）に最愛の娘（11）の命を奪われた両親「早く天国に連れて行って下さい、貴女に逢いたい」

講演会は、香川県警が「命の大切さを学ぶ教室」として、1月9日に香川県立多度津高校で開催。多度津高校の卒業生でもある秋山さんは、事故の経験を通じ、後輩の生徒150人に交通安全の大切さなどを訴えました。



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