来月（4月）からロンドンで開かれる世界卓球選手権の団体戦に、この春、山陽学園高校を卒業したばかりの面手凛選手が挑みます。小学生のころから度々、日本一に輝いてきた実力者ですが、シニアで日の丸を背負うのは初めて。世界の舞台での目標、そして、今後の卓球への思いを聞きました。

【写真を見る】4月からロンドンで開かれる世界卓球選手権の団体戦に出場する面手凛選手 日の丸を背負う18歳の思い【岡山】

ついに日本代表の座をつかみ取った18歳

（面手凛選手）

「日本のトップの選手たちと一緒に団体を組ませていただくというのは初めてのことで、そこではたくさん学ぶことがあると思うので、本番を迎えた時にはたくさん吸収して自分にも取り入れられたらなという風に思います」

玉野市出身の18歳、面手凛選手です。手の甲の側の面で押し出すように打つ力強いバックハンドとラリーの中でのピッチ＝打球の速さを武器にしています。来月からの世界卓球選手権に向け、気持ちを高めています。

（面手凛選手）

「いまはフォアハンドの強化を中心にやっていて、バックハンドの長所も伸ばしつつ、課題であるフォアハンドだったり、そういうところも強化して、両ハンドの安定性を意識しながら強化しています」

卓球選手だった母親の影響で3歳からラケットを握り、小学4年生の時には全日本選手権で優勝。幼いころから技術の高さには、目を見張るものがありました。

中学3年生の時には、全国中学校体育大会を制覇。常に世代のトップを走ってきました。

（面手凛選手）

「将来は五輪の舞台に出場して、メダルをとることが夢です」

そして、先月。去年のインターハイ女王として臨んだ世界卓球・団体戦の日本代表選考会です。準決勝では優勝候補の1人、長崎美柚選手に第1ゲームを先取されますが…。

（面手凛選手）

「2ゲーム目以降は作戦を変えたというよりかは、自分のプレーが徐々に出せたかなという風に思います。ピッチの速さだったりとか、バックハンドの攻撃力だったり、そういうのがしっかり出せたんじゃないかな」

持ち前のスピードと強気の攻めで押し切り、3ゲーム連取での逆転勝ち。高校生対決となった決勝も両ハンドの力強い攻撃で圧倒。ストレートで制し、シニアでは初めての日本代表の座をつかみ取りました。

（面手凛選手）

「自分はラリーがすごく得意な方なので、できるだけラリー戦にもっていきたいんですけど、やっぱり苦しい部分も本当にたくさんあるので、できるだけ自分のミスを減らして、自分にいい展開にできるだけもっていきたいなって気持ちでやっていたので、そこが良かったかなと思っています。一番は攻撃力が前よりかは増したんじゃないかなというのを自分でも感じていて、そこが最後、勝てた要因だと思います」

将来は五輪に出場できるような選手を目指して

旅立ちの春です。今月1日、山陽学園高校で開かれた卒業式。面手選手も友人たちとの別れを惜しみながら、学び舎を巣立っていきました。

（鈴木貞信教諭）

「山陽学園の面手凛じゃなくて、日本の面手凛というような形で、しっかり頑張っていって下さい。インターハイ優勝おめでとうございます。これからも応援しています。君のファン1号、わしだからね。しっかりと頑張って下さい。お疲れ様でした」

（面手凛選手）

「1年間、本当にありがとうございました。学校にいない時が多かったんですけど、みんな優しく接してくれてすごくうれしかったです。ありがとうございました」

在学中からTリーグのチームにも所属し、試合などで、学校に来られない日も少なくありませんでした。そんな中でも、温かく接してくれた友人や支えてくれた家族からもエールが送られました。

「Q学校ではどのような話をしていたのですか、いつも」

（同級生）

「何気ない話ですね。しょうもない話とかしたり、卓球の話をいっぱい聞かせてもらったりしました。面手凛らしく突き進んでほしいです。あんまりプレッシャーになりたくないので、そっと陰から応援したいです」

（父親・面手昌樹さん）

「ほんと、あっという間でしたね。陰ながら支えるだけなので、本人が納得いくまで、プレーヤーとしてやっていってもらいたいなと思います」

（面手凛選手）

「学校に来た時にはすごく話しかけてくれたりとか、楽しく毎日を過ごせたので、一日一日がすごくいい思い出だったかなと思います。今後は卓球で人生を歩んでいこうと思うので、今まで学んできたことだったりだとか、そういうのを生かして挑戦し続けられたらいいかなって思います」

今後は、社会人として大阪に移り住み、引き続き、Tリーガーとしても卓球を続ける面手選手。来月28日からの世界卓球選手権には、早田ひな選手や張本美和選手らとともに挑みます。

（面手凛選手）

「すべての面で日本チームに貢献して、頂点を目指すことが目標です。将来は五輪に出場できるような選手になりたいなと思っていますし、それに向けて人間性だったり、技ももちろんなんですけど、すべてにおいて磨いていけたらなっていう風に思います」

更なる高みを目指して。面手凛選手はラケットを振り続けます。

（スタジオ）

ージュニアの将来有望な選手は進学などを機に県外に出ていくことも多いようなのですが、面手選手のように小中高と岡山で技を磨き、世界大会に挑む選手が出てくるというのは、岡山で卓球を頑張っているジュニア選手や指導者にとってもうれしいことですね。なお、面手選手は食べるのが好きで、試合の前後には焼き肉などに行き、パワーをつけているようです。世界大会でも活躍できるよう応援したいですね。