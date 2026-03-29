4月12日より日本テレビ系で放送がスタートする志尊淳主演ドラマ『10回切って倒れない木はない』のキービジュアルが公開された。

参考：志尊淳×秋元康は間違いない 『10回切って倒れない木はない』で俳優として新たなフェーズへ

本作は、秋元康が企画を務めるオリジナルラブストーリー。脚本は、『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系）の川粼いづみが手がける。

本作が民放GP帯ドラマ初の単独主演となる志尊が、幼い頃に両親を失くし、韓国有数の財閥の養子となったが養父の死後に韓国の家を追い出される日本人青年のキム・ミンソク（青木照）役を担当。仁村紗和が、町の小さな診療所で働き、キム・ミンソクと惹かれ合っていく医師・桃子を演じる。そのほか、京本大我、長濱ねる、矢柴俊博、入山法子、みりちゃむ（大木美里亜）、松岡卓弥（MATSURI）、でんでん、キム・ドワン、キム・ジュリョン、オ・マンソクの出演が発表されている。

公開されたキービジュアルは、一見ピュアなラブストーリーにふさわしい、さわやかな色合いのビジュアルに見えるが、濃緑の木々の葉までも舞い散らせる強い風が、ミンソク（志尊淳）が直面する困難と波瀾を予感させる。そして、その風に立ち向かうようにまっすぐに立つミンソクの姿、こちらを見つめる強いまなざしが、『10回切って倒れない木はない』（「どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる」という意味の韓国のことわざ）というタイトルの通り、過去の悲しみや孤独に何度打ちのめされようとも、諦めない強い意志を感じさせる。そのミンソクの意志が桃子（仁村紗和）、拓人（京本大我）、映里（長濱ねる）にどう作用していくのか。

また、ポスター撮影時のメイキング映像がドラマ公式SNSで公開されている。（文＝リアルサウンド編集部）