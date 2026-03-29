「ビキニフィットネス」という競技をご存じでしょうか？

【写真を見る】「ビキニフィットネス」で世界一を目指す宮地優羽さん 大円筋の発達による逆三角形の背中や体のラインの美しさが強み【香川】

この競技で学生日本一、さらには世界大会でも入賞を果たした、女子大学生がいます。高松の自宅から岡山市の環太平洋大学に通い続けた4年間。

彼女の活躍を支えたのは家族でした。鍛え上げられた背筋で60kgのバーベルをかついで軽々とスクワット。

自らのボディに磨きをかけていくのは、環太平洋大学4年の宮地優羽（みやじ・ゆう）さんです。今年夏の大会に向けての大切な体づくりです。





ビキニフィットネスとは

（宮地優羽さん）「自分は4月からがっつり減量に入るので減量と同時にトレーニング強度を上げていって筋肥大しながら減量をする」宮地さんが専門としているのは「ビキニフィットネス」です。

ビキニフィットネスは、ボディビル競技のカテゴリーの一つで、過度な筋肉量は求められず、体のラインの美しさやポージング、さらには髪型やメイクが評価対象に。



競技人口は全国で約6000といわれています。そのビキニフィットネスで宮地さんは大学の全日本大会で優勝、去年は23歳以下の全国大会でも準優勝した国内トップクラスの選手です。



そんな宮地さん、もともとはテニス選手でした。



英明高校時代に香川県総体で3位に入賞するほどの実力の持ち主でしたが、けがで思うようにプレーできないことも多かったといいます。

（宮地優羽さん）

「リハビリをする機会が本当に多くてテニスをするよりもリハビリしているトレーニングしている時間が多くて」

そんな時に憧れたのは、いつもサポートをしてくれたトレーナーの存在でした。

柔道整復師を目指して進学

宮地さんは、自身もサポートする側になりたいと柔道整復師を目指して環太平洋大学に進学しました。



そしてトレーニングの知識をつけたいと大学2年生の4月に入った筋トレサークルで運命の出会いが。



サークルの友人に紹介されたビキニフィットネスの大会に出場したところ、いきなり優勝したのです。宮地さん自身も、競技に魅せられていきました。



（宮地優羽さん）

「大勢いる観客が自分だけを見てくれているのがうれしかったのかなというのはあります」



筋トレサークルの先輩は、その性格も競技に向いていると太鼓判を押します。



（小森慎哉さん）

「そもそも筋トレに関して女性が興味あるのは珍しい印象はあったんですけどハードにトレーニングを行ってストイックな面を感じました」

世界大会でも高評価

身長159センチの宮地さん。肩甲骨下の大円筋（だいえんきん）の発達による逆三角形の背中、さらには背中から臀部にかけての体のラインの美しさが強みです。



おととし東京で開催された世界大会でも高い評価を受け6位入賞。世界の舞台でも爪痕を残しました。

そんな宮地さん、競技から離れれば一人の大学生。大学4年間は家計に負担をかけまいと高松の自宅から毎日片道2時間かけて大学に通いました。国家資格である柔道整復師、さらにはアスレチックトレーナーを目指し、勉強に励みます。



（宮地優羽さん）

「教科書もビリビリなんですよ。半分に割れたのでテープで修復しました」



──なぜ割れたんですか？

「多分使いすぎだと思います」

骨盤と内臓のステッカーをスマホケースに

ちなみに、宮地さんのスマホケースに入れているのは、骨盤と内臓のステッカー。柔道整復師の資格取得に必要な解剖学を学んでいくうちに、愛着がわいてきたのだといいます。

──なんで入れてるんですか？



（宮地優羽さん）

「普通にかわいいなというのと、入れてたらおもしろい」



駅と大学を結ぶバスやマリンライナーでの移動の時間も勉強や、競技の研究に充ててきました。



（宮地優羽さん）

「移動の間は勉強するか大会シーズンはポージングをずっと見たりいろんな選手の動画を見たりしてモチベーションを上げて。苦じゃなかったと言えば苦ではありました、正直。片道この時間がなければいっぱい寝られるのにと思ったことはありますけどこの通学時間をどう生かそうかとプラスにはしていけた。最終的には苦じゃなくなったと思います」

家族の応援が支えに

そんな宮地さんを支えたのは地元・高松の家族でした。

駅から自宅までは父・盛弘さんが送り迎えをしてきました。



（宮地優羽さん）

「お父さんとの時間がこの4年間の送迎があったからこそ確保できたんじゃないかなと。大学生になってからしゃべること多くなったくない？」

（帰宅した宮地さん）

「ただいま～」

「おかえり」



優羽さんは、両親と弟・諒（りょう）さん、さらに双子の妹・優空（ゆら）さんとの5人暮らし。



優空さんは普段は介護の仕事をしながら優羽さんの大会に欠かさず応援に駆け付けています。



（優空さん応援の様子）

「優羽ー！89番ー！真ん中ー！「真ん中いいよー！」



（宮地優空さん）

「素人なんですけど、日ごろ優羽が得意としとるところを言葉かけしてる感じ」

「ときには、家族よりタンパク質を取るために良いものを」

優羽さんの全力で競技に取り組む姿に父・盛弘（もりひろ）さんは──。



（父・盛弘さん）

「すごいと思うわ、あそこまで（体を）しぼるのは。よっぽどしたいことも辛抱して。（そこまで）ストイックになれない」

中でも大きな心の支えとなったのは、母・裕美（ひろみ）さん。毎朝5時に起きて弁当を作り、夜遅い時間に迎えに来てくれることも。常に優羽さんのことを思ってきました。



（母・裕美さん）

「優羽の食事だけはとにかく気にせないかんのかなと思って、ときには家族よりタンパク質を取るために良いものを…優羽だけ刺身とかお肉多めに食べたという日もあるんですけど本人がここまで頑張るので応援するのみ」

そんな母・裕美さんに感謝の思いは尽きません。



（宮地優羽さん）

「朝早く自分が起きなかったら叩き起こしてくれて、同じように起きて夜も22時半とか夜遅い迎えも来てくれて。フルタイムで働きながら家のこともしてくれて自分よりハードに働いてくれて支えてくれたので、感謝の気持ちしかないです」



卒業後は神奈川の整骨院で働きながら競技を続ける予定です。柔道整復師に、そしてビキニフィットネス世界一へ、2つの夢に向かって宮地さんは邁進していきます。