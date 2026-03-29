「すごく頼もしい」12分間の鮮烈デビュー！決勝弾アシストの21歳FWに日本代表DFが感服「ギラギラとしたものを感じた」
現地３月28日に開催された国際親善試合で、日本代表はスコットランド代表と敵地グラスゴーで対戦。84分に途中出場の伊東純也が挙げた決勝ゴールで、１−０と勝利を収めた。
この試合で圧巻のデビューを飾ったのが、26日に21歳になったばかりのFW塩貝健人だ。78分に投入されたストライカーは84分、敵陣ペナルティエリナ内でニアサイドに走り込み、ワンタッチで落として、伊東の決勝ゴールを見事にお膳立てしてみせた。
アシスト以外でも、いい突破やボール奪取で好印象を残した逸材について、途中出場のDF鈴木淳之介はこう評している。
「すごくガツガツやってましたし、ギラギラとしたものを感じた。デビューした時に緊張感っていうのはあまり感じられなかったので、すごく頼もしいなと感じました」
その鈴木も昨年６月に代表デビューを飾り、堂々のパフォーマンスを続けて、あっという間にレギュラークラスに成長した。
塩貝もそうなる可能性がある。そう感じさせてくれる12分間の鮮烈な初陣だった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【動画】デビュー戦の塩貝がアシスト→伊東純也が決勝弾！
この試合で圧巻のデビューを飾ったのが、26日に21歳になったばかりのFW塩貝健人だ。78分に投入されたストライカーは84分、敵陣ペナルティエリナ内でニアサイドに走り込み、ワンタッチで落として、伊東の決勝ゴールを見事にお膳立てしてみせた。
アシスト以外でも、いい突破やボール奪取で好印象を残した逸材について、途中出場のDF鈴木淳之介はこう評している。
その鈴木も昨年６月に代表デビューを飾り、堂々のパフォーマンスを続けて、あっという間にレギュラークラスに成長した。
塩貝もそうなる可能性がある。そう感じさせてくれる12分間の鮮烈な初陣だった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【動画】デビュー戦の塩貝がアシスト→伊東純也が決勝弾！