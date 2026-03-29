◆【精神的依存】「AIに魂をコントロールされる」は現実になるか？

誰にでも、悩みや不安は尽きないもの。とくに寝る前、ふと嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか。そんなときに心の支えになるのが、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）。ゲイであることのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症――深い苦しみを経てたどり着いた、自分らしさに裏打ちされた説得力ある言葉の数々。心が沈んだとき、そっと寄り添い、優しい言葉で気持ちを軽くしてくれる“言葉の精神安定剤”。読めばスッと気分が晴れ、今日一日を少しラクに過ごせるはずです。

急速に進化するAIと

私たちが直面する未来

昨今、生成AIの進化には目を見張るものがあります。実際にChatGPTやGeminiなどの生成AIに触れてみると、その反応速度や文脈を理解する力、そして正確さに驚かされるばかりです。時には、コミュニケーションが苦手な人間よりも遥かに円滑な対話が成立することさえあります。

しかし、その便利さの裏側で、「生成AIは将来、人間の魂さえもコントロールするのではないか」「人間関係が希薄になるのではないか」という漠然とした恐怖を感じることもまた、自然な反応と言えるでしょう。

「ただの道具」から

「パートナー」への進化

当初、多くの人々はAIを「単なる便利な道具」と捉え、「人間が洗脳される心配はない」と楽観視していました。しかし、ここ最近の技術革新、特にロボット工学とAIの融合を目の当たりにすると、その認識は改めざるを得ません。

自己充電が可能で、スムーズに動作するロボットに高度なAIが搭載されれば、それはもはや機械を超えた「何か」になります。かつてのペットロボットが進化し、人間と対等に近い「パートナーロボット」として普及する未来は、そう遠くないでしょう。

そうなれば、人間がAIに精神的に依存したり、生身の人間同士のコミュニケーションが希薄になったりする可能性は十分にあります。「ロボットがパートナーになる」というSFのような話が、現実味を帯びてきているのです。

クリエイティブ領域の激変と

「オーダーメイド」の娯楽

変化はコミュニケーションだけでなく、創作活動の分野でも起きています。これまで「人間にしかできない」と思われていた文章、イラスト、動画などの創作において、AIは驚くべきクオリティを発揮し始めています。

将来的には、既存の映画や小説を消費するのではなく、AIに「今の気分に合わせた、5分で終わる面白い映画を作って」と依頼し、その場で作られた自分だけの作品を楽しむスタイルが定着するかもしれません。人間のクリエイターが創作したものを買うという文化自体が変化していく可能性があります。

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