健康的な太ももが眩しい…韓国人気チアの男性誌“裏側SHOT”「グラマラス美女の城跡」

韓国と台湾のプロ野球などで活動する美人チアリーダーのキム・ナヨンが、自身が表紙を飾った男性誌の未公開カットを公開した。

【写真】キム・ナヨン、開放的な寝そべり水着SHOT

キム・ナヨンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「雑誌が入荷される前に在庫切れが近いと連絡が来て…誇らしくて上げてみた裏側のカット数枚♡みんな本当にありがとう…最高」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、自身が表紙を飾った韓国男性誌『MAXIM KOREA』の撮影現場の様子が写っている。キム・ナヨンは花のデザインがあしらわれたギンガムチェックのミニワンピースを着用し、キッチンなどの室内で多彩なポーズを披露している。

ほかにも、黒のパターンが入った白のキャミソールとホットパンツのコーディネートも披露。タイト目なつくりでメリハリ感のあるスタイルや健康的な美脚をあらわにし、多くのファンを釘づけにしていた。

この投稿に、ファンからは「キュートなのに魅力的…」「あなたこそスーパーモデル」「グラマラス美女の定石」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ナヨンInstagram）

キム・ナヨンは1999年5月7日生まれの26歳で、2019年からチアとしての活動を始めた。現在は韓国プロ野球KBOリーグのNCダイノス、男子プロバスケKBLの昌原LGセイカーズ、台湾プロ野球の味全ドラゴンズ、台湾男子プロバスケの桃園パウイアン・パイロッツなどでチアを務めている。

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