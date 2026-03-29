「層が厚すぎる」「欧州の二流では日本に勝てない」スコットランド撃破の森保Jに中国感嘆！ 完敗の韓国とも比べ…「もはや比較対象にならない」「遠く及ばない」
日本代表は現地３月29月、国際親善試合でスコットランド代表と敵地グラスゴーのハムデン・パークで対戦した。
序盤からボールを握った日本は、なかなか得点を奪えない。逆にピンチを迎える場面もあったが、GK鈴木彩艶が好守を見せてゴールを許さず。スコアレスで前半を終える。
後半に入ると、三笘薫、堂安律、上田綺世ら主力組を投入して攻勢を強める。すると84分に伊東純也が決勝点を奪取。日本は１−０の勝利を収めた。
この試合に中国のファンも注目している。同国メディア『直播吧』のコメント欄には、「層が厚すぎる」「スコットランドは日本のプレッシャーに押しつぶされそうだった」「チームワークは完璧」「欧州の二流では日本に勝てない」といった声が寄せられた。
また、同日に国際親善試合を戦い、コートジボワールに０−４で完敗した韓国と森保ジャパンを比べ、「韓国はもはや比較対象にならない」「全くレベルが違う」「韓国は日本に遠く及ばない」などの意見もあった。
日本は次戦、31日にイングランドと対戦。欧州の強豪相手にどんな戦いを見せるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
序盤からボールを握った日本は、なかなか得点を奪えない。逆にピンチを迎える場面もあったが、GK鈴木彩艶が好守を見せてゴールを許さず。スコアレスで前半を終える。
後半に入ると、三笘薫、堂安律、上田綺世ら主力組を投入して攻勢を強める。すると84分に伊東純也が決勝点を奪取。日本は１−０の勝利を収めた。
この試合に中国のファンも注目している。同国メディア『直播吧』のコメント欄には、「層が厚すぎる」「スコットランドは日本のプレッシャーに押しつぶされそうだった」「チームワークは完璧」「欧州の二流では日本に勝てない」といった声が寄せられた。
また、同日に国際親善試合を戦い、コートジボワールに０−４で完敗した韓国と森保ジャパンを比べ、「韓国はもはや比較対象にならない」「全くレベルが違う」「韓国は日本に遠く及ばない」などの意見もあった。
日本は次戦、31日にイングランドと対戦。欧州の強豪相手にどんな戦いを見せるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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