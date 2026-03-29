篠原涼子×ジェシー×藤木直人『パンチドランク・ウーマン』メインキャスト3人がオールアップ

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日本テレビ系日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』の最終回が3月29日に放送される。

そしてこのたび、最終回の放送を前に、主演・篠原涼子をはじめ、ジェシー（SixTONES）、藤木直人のメインキャスト3人がオールアップを迎えた。

■「楽しく、柔らかく現場で過ごすことができました」（ジェシー）

篠原は「本当にこの現場が大好きで、いつも来るのが楽しみになる温かい現場でした。会えなくなることが寂しいなと思います」と心境を明かし、「温かく支えていただいて、すごく助けられました。本当にありがとうございました」と共演者やスタッフたちに感謝した。

ジェシーは「主演の篠原さんがそばにいてくれて、緊張しいな部分だったり不安な部分もあったりしたのですが、楽しく、柔らかく現場で過ごすことができました」とやり切った表情で語った。

藤木は「脱獄ものということで、リアルを追求して本当にいろんなロケ場所まで行き、たいへんな作品になりましたが、キャストのみなさん、そして何といってもスタッフのみんなが、元気があって、明るくて、それでいてクリエイティブで、とっても楽しい現場でした」と笑顔を見せた。

最終回では、こずえ（篠原）と怜治（ジェシー）による脱獄劇が加速。ふたりが手に入れるのは愛か、それとも絶望か。なお、最終回は通常とは放送時間が異なり23時より放送開始となる。

■最終回「逃避行」あらすじ

彼となら、地獄に堕ちても構わない…。氷川拘置所の刑務官・冬木こずえ（篠原涼子）は、無実の罪を着せられた収容者・日下怜治（ジェシー）を救うため脱獄を決行。立ちはだかる婚約者の刑事・佐伯雄介（藤木直人）を振り切り、怜治とともに、ついに塀の外へ。

脱獄を許してしまった拘置所は騒然。事態を聞きつけた警察はこずえに共犯の疑いをかけ、その行方を追跡。こずえを奪われた佐伯は、怜治への憎悪を募らせる。

警察の目をかいくぐって国外逃亡を図るこずえと怜治。その前に、怜治の伯父・日下秋彦（大澄賢也）によって監禁されたままの妹・寿々（梶原叶渚）を助けに向かおうとするが…。

もう二度と引き返せない。すべてを失ってまで怜治と一緒に生きることを決めたこずえ。ふたりが手にいれるのは愛か、それとも絶望か。

■【画像】最終回の場面写真

■番組情報

日本テレビ系『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』

毎週日曜日 22:30～23:25

出演：篠原涼子 ジェシー（SixTONES） 藤木直人

小関裕太 知英 高橋努 尾碕真花 柏木悠（超特急） 沢村玲（ONE N’ ONLY） ・

新納慎也 河内大和 中島ひろ子 遠山俊也 ・ 久保田悠来 小久保寿人 団長安田（安田大サーカス）柾木玲弥 カルマ 高岸宏行（ティモンディ） 星乃夢奈 越村友一 梶原叶渚

/ 大澄賢也 竹財輝之助 山下容莉枝 山田明郷 宇梶剛士 ベンガル

脚本：いずみ吉紘

主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子「Canaria」

■関連リンク

ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/