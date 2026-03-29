『パンチドランク・ウーマン』クランクアップ 主演・篠原涼子「会えなくなることがさびしい」
俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演する日本テレビ系日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（毎週日曜 後10：30〜後11：25※最終話は後11：00〜）の最終話が、きょう29日に放送される。それに先立って、篠原、ジェシー、藤木が、クランクアップを迎えた。
【場面写真】妹を守るため？脅されたと主張する怜治（ジェシー）
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、父親殺害の容疑で拘置所に移送されてきた日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
最終回の放送を前に、主演・篠原をはじめ、ジェシー、藤木のメインキャスト3人がオールアップを迎えた。篠原は「本当にこの現場が大好きで、いつも来るのが楽しみになる温かい現場でした。会えなくなることがさびしいなと思います」と心境告白。「温かく支えていただいて、すごく助けられました。本当にありがとうございました」と共演者やスタッフたちに感謝した。
ジェシーは「主演の篠原さんがそばにいてくれて、緊張しいな部分だったり不安な部分もあったりしたのですが、楽しく、柔らかく現場で過ごすことができました」とやり切った表情で言葉に。藤木は「脱獄ものということで、リアルを追求して本当にいろんなロケ場所まで行き、大変な作品になりましたが、キャストのみなさん、そして何といってもスタッフのみんなが、元気があって、明るくて、それでいてクリエイティブで、とっても楽しい現場でした」と笑顔を見せた。
第9話では、怜治を塀の外に逃がすこずえの脱獄計画が実行に移されるも、佐伯が拳銃を構え立ちはだかった。意を決したこずえは、銃口を怜治に向ける佐伯に向かって両手を広げ、怜治をかばった。最終回では、こずえと怜治による脱獄劇が加速する。
【場面写真】妹を守るため？脅されたと主張する怜治（ジェシー）
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、父親殺害の容疑で拘置所に移送されてきた日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
ジェシーは「主演の篠原さんがそばにいてくれて、緊張しいな部分だったり不安な部分もあったりしたのですが、楽しく、柔らかく現場で過ごすことができました」とやり切った表情で言葉に。藤木は「脱獄ものということで、リアルを追求して本当にいろんなロケ場所まで行き、大変な作品になりましたが、キャストのみなさん、そして何といってもスタッフのみんなが、元気があって、明るくて、それでいてクリエイティブで、とっても楽しい現場でした」と笑顔を見せた。
第9話では、怜治を塀の外に逃がすこずえの脱獄計画が実行に移されるも、佐伯が拳銃を構え立ちはだかった。意を決したこずえは、銃口を怜治に向ける佐伯に向かって両手を広げ、怜治をかばった。最終回では、こずえと怜治による脱獄劇が加速する。