久本雅美、大阪の上品なおばちゃん役「ボケずに頑張っています」 波瑠×麻生久美子『月夜行路』第2話ゲスト出演【コメント全文】
タレントの久本雅美が、波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（4月8日スタート、毎週水曜 後10：00）の第2話に出演することが29日、発表された。久本は、事件の舞台となる呉服屋の店主を演じる。
【写真】オープンカーに乗って旅へ…波瑠＆麻生久美子
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
久本は、呉服屋・佐藤商会の店主である佐藤頼子を演じる。涼子の学生時代の元カレ・佐藤和人を探して佐藤商会を訪れたルナと涼子だが、白杖を手にした頼子に「一見さんはお断り」と追い返されてしまう。
【コメント全文】
■愛するご主人が亡くなった後、店をしっかりと受け継いで頑張っている、呉服屋の女主人・頼子を演じます。
台本を読んで、文学作品を鍵にいろんな事件を解決していくというストーリーがとても面白いと思いました。「どうなるんだろう？」と、自分の役に自分でびっくりしながら読みました。また、頼子は大阪弁の役で、舞台では大阪弁の役はやっていますが、ドラマで大阪弁を話すのは久しぶりで、しかも大阪の上品なおばあちゃん。皆さんにどんなふうに見ていただけるか、すごく楽しみにしています。まぁ、私は生まれも育ちもフランスなんですけど…（笑）。
ワクワクドキドキしながら見ていただけたらうれしいです。私もボケずに頑張っていますので（笑）、ぜひ最後までお楽しみください！
【写真】オープンカーに乗って旅へ…波瑠＆麻生久美子
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
【コメント全文】
■愛するご主人が亡くなった後、店をしっかりと受け継いで頑張っている、呉服屋の女主人・頼子を演じます。
台本を読んで、文学作品を鍵にいろんな事件を解決していくというストーリーがとても面白いと思いました。「どうなるんだろう？」と、自分の役に自分でびっくりしながら読みました。また、頼子は大阪弁の役で、舞台では大阪弁の役はやっていますが、ドラマで大阪弁を話すのは久しぶりで、しかも大阪の上品なおばあちゃん。皆さんにどんなふうに見ていただけるか、すごく楽しみにしています。まぁ、私は生まれも育ちもフランスなんですけど…（笑）。
ワクワクドキドキしながら見ていただけたらうれしいです。私もボケずに頑張っていますので（笑）、ぜひ最後までお楽しみください！