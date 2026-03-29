カズレーザー、金髪＆おなじみ赤衣装でドラマ出演 波瑠×麻生久美子『月夜行路』第1話ゲスト
お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが、波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（4月8日スタート、毎週水曜 後10：00）の第1話に出演することが29日、発表された。
【写真】オープンカーに乗って旅へ…波瑠＆麻生久美子
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
カズレーザーは、おなじみの金髪で真っ赤な衣装をまとって登場する。役柄はまだ明かされてない。
【写真】オープンカーに乗って旅へ…波瑠＆麻生久美子
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
カズレーザーは、おなじみの金髪で真っ赤な衣装をまとって登場する。役柄はまだ明かされてない。