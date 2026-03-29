阪神２−０巨人（セ・リーグ＝２８日）――阪神は一回に森下の犠飛で先行し、八回に佐藤の適時打で加点。

高橋が３安打しか許さず、５年ぶりの完投を完封で飾った。巨人は九回の好機であと１本が出ず。

２点を追う九回、土壇場で巡ってきた一打同点の好機で、主将・岸田のバットは空を切った。最速１５０キロの直球と鋭く落ちる変化球を駆使した高橋の前に、巨人打線は沈黙。岸田は「いい投手でチャンスは少なかったが、それをものにしないと、なかなか点は入らない」と唇をかんだ。

結果的に五回の好機を逸したことが、終盤まで響いた。それまで一人の走者も許していなかった相手左腕から連打で一死一、二塁とし、打席には今季初スタメンの７番増田陸。開幕戦で先発した浦田に代わり、攻略の一手として起用された右打者は変化球を仕留められず、空振り三振を喫した。続く中山も二ゴロに倒れ、高橋を勢いづかせてしまった。

昨季の開幕戦に先発した野手８人のうち、今季も開幕オーダーに名を連ねたのは坂本とキャベッジの２人だけ。橋上オフェンスチーフコーチが「まだレギュラーと控えで色分けができているわけじゃない。試しながら使っている」と言うように、攻撃の要だった岡本が抜けた打線の再構築は緒に就いたばかりだ。

好投手を相手に、前夜のような一発攻勢で優位に立てることは珍しい。打者が戦況を見極めながら好機を生み出し、しぶとく得点を重ねていくような粘りのある打線を築いていかなければならない。増田陸は「試合に出してもらうには結果を出さないとダメ。相手（投手）にも、浦田にも『負けない』という気持ちでやっていきたい」と前を向く。完封負けの屈辱も、チーム内のライバル意識も、一人ひとりが余さず成長の肥やしにしたい。（緒方裕明）

巨人・阿部監督「チャンスは作れている。続けていきたい。（ハワードは）我慢して我慢して投げてくれたので、次につながると思う」