志尊淳、困難と波瀾に立ち向かう 『10回切って倒れない木はない』キービジュアル公開
俳優の志尊淳が主演を務め、仁村紗和がヒロインとして共演する日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（4月12日スタート、毎週日曜 後10：30）のキービジュアルが29日、公開された。
【写真】『イカゲーム』『愛の不時着』出演俳優も！共演韓国俳優陣
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となったキム・ミンソク（志尊）は、後継者と目されていたが、養父の死後、失脚する。韓国の家を追い出される事態に。悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。そして、子どものころ出会っていたとは知らず、河瀬桃子（仁村）と出会う。
今回公開されたのは、志尊をはじめ、仁村、京本大我（SixTONES）、長濱ねるが登場するキービジュアル。ピュアなラブストーリーにふさわしい、さわやかな色合いのビジュアルに見えるが、濃緑の木々の葉までも舞い散らせる強い風が、ミンソクが直面する困難と波瀾を予感させている。
そして、その風に立ち向かうようにまっすぐに立つミンソクの姿、こちらを見つめる強いまなざしが、「10回切って倒れない木はない」（「どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる」という意味の韓国のことわざ）というタイトルの通り、過去の悲しみや孤独に何度打ちのめされようとも、諦めない強い意志を感じさせる。そのミンソクの意志が桃子、山城拓人（京本）、新海映里（長濱）にどう作用していくのか、その行方も気になるものとなっている。
また、ポスター撮影時のメイキング映像もドラマ公式SNSで公開された。
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また、ポスター撮影時のメイキング映像もドラマ公式SNSで公開された。