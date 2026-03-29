近年、アスリートのインタビューの受け答えが「似た言い回し」ばかりになってしまったと嘆くファンは少なくない。一方で、「自分の言葉」を持つアスリートのひと言が、記憶に深く残ることもある。その違いはどこにあるのか。競技史に残る言葉を残した選手や名実況者、熱狂的ファンと考える。「消えた本音」と「ヒーローインタビューの現在地」――。

「最高です」「ファンの皆さんのおかげです」「応援よろしくお願いします」

アスリートのヒーローインタビューでは、常套句が繰り返される。そのなかに、異端児がいた。日本ハム時代の2019年、直前の打者が2人続けて敬遠された後、サヨナラ満塁ホーマーを放ち、お立ち台で「舐めてんのかなと思いまして」と本音をぶちまけた中田翔（36）である。

「まあ、純粋に舐めてんのかなと思いましたし。俺、バカだから言っちゃう。普通は炎上が頭をよぎるでしょ。一時期、猫をかぶっていたら、ちょっとした発言で炎上したんですよ。『だったら素でよくね？ 面倒くせえし』と方向転換しました。不思議なことに、僕が真面目ぶってると『最近あいつ、おもしろくねえな』とブツブツ始まるんですよ」

現在、中田のように本音を堂々と述べる選手はほぼ絶滅しているが、昭和のプロ野球では珍しくなかった。

日本シリーズという大舞台では “球界の盟主” が挑発されていた。1973年の第1戦で完投勝利を収めた南海の江本孟紀は「巨人打線は（パ・リーグ2位の）阪急に比べると、だいぶ楽ですよ。怖さがないもの」と言い放ち、1987年には西武の工藤公康が勝てば日本一の第6戦の前日、「巨人？ （パ・リーグ2位の）阪急から機動力を取って粘りをなくしたチーム」と報道陣に語っている。

“ビッグマウス”の潮流は、平成に入った1989年を境に止まる。日本シリーズで近鉄が巨人に3連勝。お立ち台に上がった加藤哲郎は「なんてことなかったですね」などと平然と話した。翌日の新聞には「今の巨人ならロッテのほうが強い」などのコメントが掲載され、いつの間にか「巨人は（パ・リーグ最下位の）ロッテより弱い」という表現が流布していった。

加藤の発言を機に、巨人は4連勝で大逆転の日本一に輝いた。これ以降、野球界では「挑発は損」という認識が生まれ、いわゆる“ビッグマウス” が激減していった。ネットやSNSの出現もあり、その流れはもとに戻らないだろう。熱狂的な阪神ファンで、球団OBとも仲のいいますだおかだの増田（56）が話す。

「アスリートに10聞いて、4返ってきたら十分だと思います。以前なら6、7ぐらい話してくれていたはずです。今は、違うニュアンスで拡散されるリスクがある。だったら、言わないでおこうと考える人も当然いますよね」

そんな時代に、なぜ中田は炎上を恐れず、本音を言えたのか。

「どう振る舞おうが、敵は絶対にいる。1000人が応援してくれたら、2000人のアンチがいますよ。これは、どの選手も同じだと思います。その人たちにもヘコヘコして、仲間に取り入れる必要はない。敵なら、敵としてやり合おうよという話になってくる」

ビッグマウスのみならず、意外な一面が見えるとファンは喜ぶ。2013年8月17日のソフトバンク戦（帯広）、中田がルーキーの大谷翔平とお立ち台に上がると、こんなやり取りがあった。

アナ ライトスタンドのなかには、一昨日から大谷選手を待っていた方がいらっしゃいます。

大谷 本当にありがたいですし、そういう方の前で1本でも多くヒットが打ててよかったかなと思います。

アナ 中田選手、帯広のファンは明日も大きな一発を期待しています。明日に向けて意気込みをお願いします。

中田 ……僕のために待ってくれていた人はいないですかね？

球場は爆笑に包まれた。

「まあ、パフォーマンスが7〜8割ですけど、そんな気持ちも2〜3割あったかな。とにかくね、思ったことを言ってしまう。でも、『中田選手、人間味があって好きです。たまにおバカなこと言っちゃうけど、私は好きです』というファンの方がすごく多かったんですよ。だから、素を出してよかったなと」

ヒーローインタビューで素顔をさらけ出して、ファンが増える例はほかにもある。2001年6月21日、阪神の広澤克実は甲子園でのお立ち台で「次、サヨナラヒットを打ったら『六甲おろし』歌います」と宣言。巨人戦で決勝ホーマーを放った2カ月後、公約を実現した。

「正直、広澤さんにはヤクルトや巨人の選手というイメージがありました。でも、あの瞬間、阪神ファンが受け入れましたよね。FAやトレードで加入した選手にとって、ヒーローインタビューはチャンスだと思います」（増田）

楽天から阪神にFA入団した2011年、藤井彰人は新井貴浩とともにお立ち台に登場。新井が「（チームメイトが）『さすが男前』と言ってました」と振ると、藤井は「顔しか取柄がないですけど、頑張ります」とファンの笑いを誘った。

「翌日も猛打賞で呼ばれて、『バッティングのほうは顔ほど自信ないですけど』と言ったんですよ。それまでも、僕らのラジオ番組のネタコーナーに、藤井さんのルックスいじりを送ってくるリスナーはいましたけど、すべてカットしていた。でも、あのひと言で解禁されました」（増田）

千田川親方（元幕内力士・徳勝龍）が「優勝はめっちゃ意識していました」発言の真相を語った（写真・木村哲夫）

■「意識することなく……えー、ウソです」

大相撲では本音と笑い、涙を交えたインタビューがあった。2020年の初場所、徳勝龍（39、現・千田川親方）が幕尻の西前頭17枚目ながら14勝1敗で優勝。「自分なんかが優勝して……いいんでしょうか」と話し、両国国技館を沸かせた。

「本当は『自分なんかが勝ってしまって、相撲協会に苦情の電話がこないですかね』と言おうと思ったんですけど、さすがに怒られるかなと（笑）」

NHKの小林陽広アナから「優勝を意識していたか」という趣旨の質問をされ、「いや、もう、意識することなく……えー、ウソです。めっちゃ意識していました」と回答。「意識していないと言っていましたが、あれはウソだったのですか」と聞かれると、「バリバリ、インタビューの練習をしていました」と本音を吐き出し、場内は爆笑となった。

「本当に意識してなかったのですが、頭が真っ白になってしまって、もういいやと思って（笑）。そっちのほうがおもしろいかなと。すごく長いインタビューだったんですよ。途中で気づきました。『（自分が敗れて）優勝決定戦があると思われていたから、時間が余っているんだな』と」

場所中、恩師である近畿大学の伊東勝人監督が55歳の若さで急逝。小林アナがそのことに話を向けると、徳勝龍の目から涙が溢れた。今振り返り、「監督だったら、対戦相手について『こう攻めろ』と言うだろうなと考えながら、毎日取組に向かっていました。そのおかげで、優勝できました。笑い話に終始せず、監督の話も聞いてくれてよかったです」と語る。

NHKのアナウンサーとして、W杯メキシコ大会（1986年）でのマラドーナの “5人抜き” やJリーグの開幕戦（1993年）など、サッカーや五輪の中継に長年携わってきた山本浩（72）はこう話す。

「誰がインタビュアーを務めるのか。これは重要な問題です。米国のアメリカンフットボールだと、70歳を超えているようなベテランがきれいごとを言わず核心を突き、選手はいい加減な受け答えができない。だからこそ、目の肥えたファンにもおもしろい話が生まれるんです」

徳勝龍の優勝インタビューを担当した小林アナは、当時39歳。キャリアを重ねていたため、33歳のベテラン力士に「あれはウソだったのですか」と突っ込めたようだ。

「局にもよりますが、基本的にヒーローインタビューは若手の仕事なんですね。その出来、不出来によって今後の立ち位置が決まってくる。失敗したくないから、変わった角度の質問から入れない。

だから、『今のお気持ちは』と漠然と網をかけてしまう。私も若いころ、何度も失敗しました」（山本）

“つまらない” と指摘されがちな選手の受け答えに、インタビュアーに対して毎回「そうですね」と前置きするものがある。これもアナウンサーの守りの心理から生まれるという。

「『そうじゃないです』と否定されたくない。だから、問いのなかに答えを入れてしまうんです。仮にサッカーで日本代表が4対0で勝ち、三笘薫が1点めと4点めを決めたとします。『ナイスゴールでした』と言っても、『そうですね、ありがとうございます』としか返ってこない。

そこで『4点めはあまり喜んでいませんでしたね』と聞けば、『いや、そんなことはないです』と答えるでしょう。すると、視聴者も『いつもと違うぞ』と耳を傾けてくれるかもしれません」（山本）

Jリーグの新人研修の講師をしていたころ、山本は選手に「問いの筋が違うと思ったら、否定してください」と話していたと明かす。

「PKのキックの精度を褒められても、『それより、笛が鳴るまで我慢してくれた味方を褒めてください』と言えば、そのプレーが注目されますよね。サッカーの人気が出始めたころは、メディアもファンも、何がすごいプレーなのか知らなかったと思うんです。だから、『そうですね』と安易に肯定せず、本当のことを話してほしいとお伝えしました」

ますだおかだ増田は、「ヒーローインタビューはチャンスだと思います」と語る（写真・木村哲夫）

■アスリートの話は、本当はおもしろい！

だが、お立ち台では、聞き手と語り手の決まりきった受け答えに終始してしまいがちだ。優勝争いのさなか、インタビューの練習をしていたという徳勝龍はこう話す。

「あのときは13日めくらいから、風呂の中で考えていました。用意して実際に言えたのは『自分なんかが……』だけですけどね。でも、ふだんは取組に集中しているので、インタビューにまで気がまわらないです。だから、『一番一番に集中して頑張ります』とか同じパターンになってしまうんでしょうね」

典型的なヒーローインタビューは「今のお気持ちは」から始まり、「ファンの皆さんにメッセージをお願いします」で締めるパターンだろう。中田はどう考えていたのか。

「『ファンの皆さんのおかげです』という言葉は本心ですよ。苦しいときでも、移動の空港などで『中田、下向くな！』と声をかけにきてくれて、強く心に響いた経験がある。その声援に応えないと俺は情けないなと思ったし、プロ野球選手としてカッコよくありたいと感じました」

一方で、同じ質問の連続にはうんざりしていた。

「日本ハムのとき、お立ち台に上がらなくても、いつもベンチ裏で囲み取材を受けていました。『今日の内容はどうでした？』と毎日聞かれると、面倒くせえなと思うんですよ。『毎回同じ質問するなら、昨日のコメントをそのまま使っとけば』と言ってました。だから、違う角度の質問が来ると、選手側のテンションも変わるかもしれないですね」

SNSの誕生も、インタビューのルーティン化を加速させていると増田は指摘する。炎上の危険性をはらむマイナス面だけでなく、アスリート自らが発信できるプラス面があるからだ。

「僕自身、取材してくれるから答えるけど、本音の部分では、自分の言葉で直接伝えたほうが誤解されにくいと感じています。スポーツ選手も『本心はSNSで発表しよう』という気持ちになっても仕方ないと思います」（増田）

既存マスコミが「オールドメディア」と揶揄されるなかで、ヒーローインタビューの価値はどこにあるのか。取材される立場から、増田が語る。

「意外な視点の質問を投げかけられると、自分の頭で考えようとします。『よく見ているな』と感じれば、ほかで話していないエピソードを思わず披露する場合もあります」

山本はこう考えている。

「試合中、選手は心の中で自分と対話しながら決定を下していますよね。その中身を言葉で説明してくれると、『だからあのプレーが生まれたんだ』と競技への理解が深まる。でも、自分でさえ気づいていない場合や、言語化できないときもある。

それを引き出すためには、聞き手が試合や練習をよく見て、選手の心に潜んでいる『本当は言いたいこと』を質問できるといいですよね。なかなか難しいんですけどね。風船の膨らんだところにピンを刺せば、中から紙吹雪が出てくるんです」

本当は“言葉”を持っているのに、気づかれていない選手は無数にいる。番組で、阪神の首脳陣や選手に話を聞く機会の多い増田はこう話す。

「現役時代、鳥谷（敬）さんはお立ち台で話すことがいつもだいたい同じで、『再放送ちゃうかな？』って思うほど。でも、引退したらめちゃくちゃ興味深い話をしてくれる。岡田（彰布）さんも選手のころは、饒舌なイメージはなかったですよね。

お二人のように、まだ“見つかっていない”選手はいると思います。先日、お話を聞いた大竹耕太郎投手はおもしろかったですよ。幼少期から『みんなが右なら、僕は左に行きます』というタイプだったそうです。だから、あんなスローボールを投げるんやと思ったし、これから大竹さんの言葉に注目したいですね」

中田はお立ち台の重要性をこう位置づける。

「ヒーローインタビューで話題になると、興味のない人が見るきっかけになりますよね。今、“いちファン”として言えばね、言葉だったり人間味だったり、競技以外の要素でも惹きつけてもらいたいなと思いますね。僕みたいな悪い意味での盛り上げ方はしなくていいから」

聞き手がルーティンにとらわれない質問を繰り出し、アスリートが本音や意外な素顔を明かす。そして、メディアやファンが揚げ足を取らなくなれば、ヒーローインタビューはさらに興味深いものになるだろう。

※文中敬称略、名前・所属チームなどは当時のもの

取材／文・岡野 誠

1978年生まれ 「NEWSポストセブン」に執筆した「検証 松木安太郎氏『いいボールだ！』は本当にいいボールか？」が第26回「編集者が選ぶ雑誌ジャーナリズム賞」デジタル賞に。著書に『田原俊彦論 芸能界アイドル戦記 1979-2018』（青弓社）