普通ボブより、断然コッチかも！【40・50代】が丸っとマネしたい「大人のこなれボブ」

レイヤーで軽さを出したり、毛先を遊ばせたり。いつものボブに少しの変化を加えるだけで、洗練された大人の表情にアップデートできるかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40代や50代がそのままマネしたくなるような、今の空気感をまとったボブスタイルごを紹介します。

くびれで動きを出すプチウルフボブ

トップをナチュラルに内側へ流し、くすみベージュで柔らかなニュアンスを作ったプチウルフボブです。首元にくびれを作りつつ、ベースをくるんと外ハネに整えて動きのあるシルエットに仕上げました。メリハリのあるフォルムがさり気ないこなれ感を与えてくれるため、いつものボブを少しアップデートしたい人にフィットしそうです。

繊細な毛束感の切りっぱなしレイヤーボブ

ベースに切りっぱなしのラインを残しつつ、表面にレイヤーを入れたスタイルです。ベースの厚みを適度に削いだことで、ダークグレージュの落ち着いた色味でも重たい印象は回避。トップの毛先には繊細な毛束感も生まれているため、まとまりの良さと今っぽい抜け感を同時に叶えています。

赤みレスの都会的な顎ラインボブ

赤みを抑えたダークブラウンが、都会的なムードを醸し出す顎ラインのボブです。短めのレングスで首まわりをすっきりと見せつつ、全体に柔らかな丸みのあるシルエットに整えられています。毛先を内側へ入れておさまり良くすることで、日中もきれいな形をキープしやすい実用的なシルエットに。

柔らかなシルエットのネオウルフ

ミルクティベージュの色彩が、女性らしい柔らかな表情を引き出す今っぽいネオウルフです。トップをふんわりとさせてひし形のシルエットを作り、ベースは軽めに削いで毛束感を意識した外ハネに仕上げました。従来のウルフよりも丸みのあるフォルムに整えているため、ハードになりすぎず品良く垢抜けられそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@kzs_hair様、@tidi_yuki様、@motoshi_wtokyo_wolf様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山友里