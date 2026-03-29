今季限りで現役引退

フィギュアスケート女子で今季限りで現役を引退した樋口新葉さんの変貌ぶりに注目が集まった。27日、フジテレビ系で放送された「世界フィギュアスケート選手権2026男女ショート・ペアフリー」に出演。視聴者からは驚きの声が上がった。

樋口さんは高橋成美さんらとともに番組に出演。そこには、ピンクの巻き髪に変貌した25歳がいた。高橋さんは自身のインスタグラムに「#フジテレビ の『世界フィギュアスケート選手権2026』の番組で！」として樋口さんとの写真を投稿。テレビで見たX上の視聴者からも驚きの声が上がった。

「新葉さまがとてもとても美しいわぁ…ピンク髪がお似合いぃいい」

「新葉ちゃんピンク髪かわいいぃいーー！！！」

「新葉ちゃんもめちゃくちゃ髪色オシャレだった！元気そうですよかった！」

「新葉ちゃんの髪すんごい可愛い〜！」

「新葉の髪が華やかに…！」

樋口さんは2018年世界選手権で銀メダルを獲得。2022年北京五輪では団体戦で銀メダル、個人戦は4位だった。

今季限りでの現役引退を表明してシーズンに臨み、今月9日にインスタグラムで「この度22年間続けたフィギュアスケート競技を引退いたしました」とあらためて報告していた。



（THE ANSWER編集部）