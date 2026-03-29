「家に遊びに行っていい？」社長から届く不気味なLINEに怯える20代女性　2人きりになるとデスク横にずっと立ち尽くし……

職場の上司や社長から、業務外のプライベートな連絡が来てうんざりした経験を持つ人は意外と多い。投稿を寄せた20代女性（医療・福祉・介護）は、勤務先の社長の異常な距離感に悩まされている。（文：湊真智人）

「休みの日にLINEが来て、『今日は何してた？』」

「急にタメ語になり友達のようなLINEが来る」

これでは親近感を通り越して恐怖心すら湧いてしまう。他にもこんな連絡が届いていた。

「急にタメ語になり友達のようなLINEが来る。子供がいるのを分かってて『休みの日に食事や飲み行こう』『家に遊びに行っていい？』」

完全に下心が見え透いており、職場の部下に対する態度ではない。さらに社長のヤバい行動は社内でも続いている。

「会社に誰もいなくなると私のデスクにきてずっと横に立っている。こわい」

決定的な実害が出る前に誰かに相談するなど、何らかの策を講じる必要があるだろう。

※キャリコネニュースでは「社長にムカついた話」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/RSG5XVWA