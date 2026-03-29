読売テレビ「テッパン朝ライブ じゅーっと！」（月〜金曜・前５時＝関西ローカル）が、３０日にスタートする。朝の新番組は、昨秋に終了した「す・またん！」以来１６年ぶり。メインＭＣに抜てきされた西山耕平（４１）、林マオ（４１）、中村秀香（３１）のアナウンサー３人も気合十分だ。職場結婚、子育て世代、大阪出身と共通点が多いトリオだが、中でも「宮根誠司チルドレン」という属性が成功のカギになりそうで…。（田中 昌宏）

「じゅーっと！」を朝のテッパン番組に―。立ちふさがるのは放送４５年目を迎えたＡＢＣテレビ「おはよう朝日です」だ。ＭＣの３人は、新番組を発表した会見で「おはよう朝日です」「おは朝」を連呼していた。“関西の朝の王者”に対して、新顔たちは何を武器にジャイキリを図るのか。

西山アナ「いろんな方から聞くのは『朝の番組はチームワーク』と。若いディレクターさんが多いので『右往左往しようや。アカンかったらアカンかったでいい』と言ってます」

林アナ「私は『おは朝』でリポーターをやっていたことがきっかっけで、入社後も『朝番組をやりたい』という思いがずっとあって。『そうそう、これ気になっててん』という情報をみんなで作り上げていく。かゆい所に手の届く番組を楽しくお届けできたら」

中村アナ「入社以来、朝番組『す・またん！』を担当してきて『おは朝』のすごさを感じていました。（新番組キャラクターの）『ねぼビー』は（おは朝の『おきた』と違って）しゃべります。そこも楽しんでいただきたいと思います」

３人は職場結婚、子育て世代、大阪府出身と共通する属性が多い。

西山「会社とうちの家族を助けてください！ 社運も家族の人生もかかってますんで！ 来月も子供生まれますんで！」

中村アナ「生々しい…」

林アナ「私も娘がこの春から中学生。これから大事な番組のＰＲ活動と言うときに、最後の参観日、卒業式、入学式、ＰＴＡ…」

中村アナ「集まったらいっつも子育ての話。こういう会話の中の発見は、視聴者の皆様も気になると思う。３人の会話で引き出しを増やしていきたいです」

３人の属性と言えば、何よりも「宮根チルドレン」だ。宮根誠司アナウンサー（６２）の冠番組「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・後１時５５分）では、西山アナはリポーター兼ディレクター兼代役ＭＣ、林＆中村アナはアシスタントを任されていた。宮根アナこそ「おは朝」の看板ＭＣだったわけで、元“関西の朝の顔”から教わった視聴者囲い込みの秘策はあるのか。

西山アナ「チルドレン？ いや“宮根の呪縛です”（笑）。『俺はずっとオモロいこと考えてたで』っておっしゃってました。２２年の冬季北京五輪でスノーボード（ビッグエア）の選手が十数メートルのジャンプを決めた時『西山、どれくらいの高さか読売テレビの社屋と比較してリポートしてこい』と。あの人は画（え）を考えてるんですよ」

そんな宮根アナは新番組を「３か月で終わる」とイジり倒しているが、番組開始早々の４月３日にゲスト出演することが決まった。

林アナ「えーっ！」

中村アナ「えっ！？ そうなんですか？」

西山アナ「僕は『これはミヤネ屋とちゃうで。僕らの番組やで』というのを強く言おうと思ってます」

林アナ「おおっ！」

西山アナ「でも本番になったらシュンってなってるかも…」

最後に改めて視聴者へ新番組をアピールした。

中村アナ「３か月で終わらず、何年も続く、ウソのない番組にしたいなと…」

林アナ「どんだけ信頼ないの？ でも最初は絶対うまくいかないと思いますよ。失敗も含めて成長を見守ってもらお！」

西山アナ「それは視聴者の皆さんというより、編成局へのメッセージ（笑）。僕らいっぱい外に出て、皆様に会いにいきます。ぜひ声をかけてください」

◆西山 耕平（にしやま・こうへい）１９８４年８月、大阪市港区出身。４１歳。立命大を経て尼崎信用金庫に就職。アナウンサーとして２０１０年に長崎文化放送入社。１８年読売テレビ入社。家族は「ミヤネ屋」で気象予報を担当した妻・奈良岡希実子さん（４０）と２歳の長男。４月に第２子誕生予定。

◆林 マオ（はやし・まお）１９８４年１０月、大阪・豊中市出身。４１歳。小学生時代から大阪府大時代にかけてタレント活動を行い、「大阪ほんわかテレビ」「おはよう朝日です」などに出演。２００８年読売テレビ入社。家族は夫（同期入社の記者）と４月から中学生になる長女。

◆中村 秀香（なかむら・ひでか）１９９５年１月、大阪・豊中市出身。３１歳。神戸女学院大を経て２０１７年読売テレビ入社。「す・またん！」でキャスターとして活躍。昨年５月に産休・育休から復帰。家族は夫で先輩アナの平松翔馬アナウンサー（３３）と３歳の長女、１歳の次女。