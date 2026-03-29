◆ラグビーリーグワン２部▽第９節 花園５９―３１釜石（２８日・東大阪市花園ラグビー場）

花園（旧近鉄）がホームで９トライを奪い、釜石にリベンジした。第７節のアウェー戦（７日・釜石復興）で２２―３０と今季初黒星を喫した相手に対し、前半開始から速さで圧倒。同２分、自陣からつないでフランカー宮下大輝（２６）が先制トライを挙げた。前半だけで５トライと支配し、後半も４トライ追加。首位をキープし、太田春樹監督（３９）は「チームは大きく変わった。入りが良くなった」と開始１２分で３トライした“先制パンチ”をたたえた。

リーグ後半に突入した前節の九州戦（１４日・博多陸）は前半、先制含む３連続トライ献上。５０―４８で辛勝も、敗れた釜石戦からアウェー２連戦で後手に回る場面が目立った。太田監督は「コリジョン（衝突）にフォーカスしよう」と戦う姿勢を指摘。この日は勢い余って反則が１５と多かったが、指揮官は「前のめりの姿勢は見せた」と受け止め、主将の元ニュージーランド代表ＣＴＢピーター・ウマガ＝ジェンセン（２８）も「負け試合があったから火がついた」と雪辱を喜んだ。

４戦連続３０失点以上とディフェンスの課題は残る。３季ぶり１部復帰へ花園フィフティーンはまだまだ突き詰める。（田村 龍一）