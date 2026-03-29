デビュー５０周年を迎えたシンガー・ソングライターの尾崎亜美（６９）が、４月１８日に東京・タワーレコード渋谷店でキャリア初のインストアイベント（後５時）を開催することが２８日、分かった。当日はトークショーと、自ら選曲したベスト盤「Ａｍｉｉ Ｏｚａｋｉ ５０ｔｈ Ａｍｉｉ−ｖｅｒｓａｒｙ〜２０ｔｈ Ｃｅｎｔｕｒｙ Ｂｅｓｔ」「−２１ｔｈ Ｃｅｎｔｕｒｙ Ｂｅｓｔ」（いずれも４月８日発売）の購入者を対象にしたサイン会を行う。

尾崎は１９７６年にシングル「冥想／冬のポスター」でデビュー。その後は「マイ・ピュア・レディ」のヒットや、「春の予感〜Ｉ’ｖｅ ｂｅｅｎ ｍｅｌｌｏｗ」（南沙織）、「オリビアを聴きながら」（杏里）の楽曲提供を行い、女性シンガー・ソングライターの先駆者的な存在として音楽界をけん引してきた。

これまでシングル３７枚、アルバム２５枚を含む全１０１作品（非売品シングル除く）をリリースしてきたが、インストアイベントはデビュー半世紀で自身初の試みになる。

「デビューした頃は、世間的にもインストアイベントという催しはなかったように思います」と回想。１０数年前にオファーを受けた際にはスケジュールの都合で断念しただけに「５０周年という節目でお話をいただき、チャレンジしてみることにしました。正直言うと、まだ何をしたら良いのか分かっていないのですが（笑）、コンサートとは違う形でお客さんと触れあえる機会ですので、とても楽しみにしています」と心待ちにしている。