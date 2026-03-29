負傷者相次ぎ8人離脱…ウェンブリーで日本戦へ調整

イングランドサッカー協会（FA）は3月28日、31日に行われる日本代表戦（ウェンブリー）に向けて27人のメンバーで準備を進めると発表した。

負傷やコンディション不良により、GKアーロン・ラムズデール、DFフィカヨ・トモリ、FWドミニク・カルバート＝ルーウィンら計8人がチームを離脱する。

DFジョン・ストーンズはトレーニング中の負傷によりマンチェスター・シティへ帰還し検査を受ける。MFアダム・ウォートン（クリスタル・パレス）とFWノニ・マドゥエケ（アーセナル）は試合中の負傷で離脱。さらにMFデクラン・ライス、FWブカヨ・サカもメディカルチェックのためアーセナルへ戻る。

一方で、GKディーン・ヘンダーソン、DFエズリ・コンサ、DFマーク・グエイ、DFダン・バーン、MFエリオット・アンダーソン、MFモーガン・ロジャーズ、FWアンソニー・ゴードン、FWハリー・ケインらが引き続きチームに帯同する。

また、同23日にはFWハーヴェイ・バーンズ（ニューカッスル）とDFベン・ホワイト（アーセナル）の追加招集も発表され、負傷離脱したMFエベレチ・エゼ、DFジャレル・クアンサーの代替としてチームに合流している。

イングランドは27日にウルグアイと1-1で引き分けており、日本戦に向けて陣容を再編。主力の離脱が相次ぐ中で、若手と控え戦力の台頭が注目される。（FOOTBALL ZONE編集部）