◆第７４回日経賞・Ｇ２（３月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）

第７４回日経賞・Ｇ２（１着馬に天皇賞・春の優先出走権）は２８日、中山競馬場で行われ、横山典弘騎手（５８）＝美浦・フリー＝騎乗のマイユニバースが、大外から鮮やかな差し切りを決め重賞初勝利。鞍上は５８歳１か月６日での重賞Ｖで、自身の５７歳５か月２６日（２５年札幌記念のトップナイフ）での最年長重賞勝利記録を更新した。

名手がまた記録を塗り替えた。横山典はマイユニバースを巧みにリードして、大外からまとめてのみ込み先頭でゴールした。「最後にいい動きをしてくれました。馬自身まだまだ良くなりそうですが、この状態でこれだけ動いてくれたので、言うことはないです」とパートナーをたたえた。自身が持つＪＲＡの最年長重賞勝利記録を、５８歳１か月６日に更新。ＪＲＡ３０００勝のメモリアルプレゼントを飾った“相棒”と連勝で、３００１勝目を挙げた。

レースの直前に稍重から良に回復したばかりの馬場状態ながら、先行馬の出入りが激しいタイトな展開。好位で流れに乗った近２戦よりも後ろからの追走となったが、「いつも通りこの馬のリズムで」と鞍上は一切動じない。先行勢が苦しくなった４角では、すでに他馬との手応えが全く違った。武幸調教師は「返し馬から上手に走れていました。精神面の成長が大きいです」と進化を認める。

最高のコンビネーションを誇る人馬が見据える先は、優先出走権を獲得した天皇賞・春（５月３日、京都）だ。トレーナーは「まずは馬の状態を見てですね」と話すにとどめたが、ジョッキーは「距離は心配していないです。精神的にもろいところがあるので、その辺りに何もなければ、せっかく権利があるのでチャレンジしたいなと思います」と意欲を見せた。ベテランが無限の可能性を感じるレイデオロ産駒が、淀の舞台で輝きを放つ。（三戸 達也）

マイユニバース 父レイデオロ、母チャーチクワイア（父ネオユニヴァース）。栗東・武幸四郎厩舎所属の牡４歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算１４戦５勝。総獲得賞金は１億４０３２万７０００円。重賞初勝利。馬主は寺田寿男氏。