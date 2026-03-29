◆第７３回毎日杯・Ｇ３（３月２８日、阪神競馬場・芝１８００メートル、良）

第７３回毎日杯・Ｇ３（阪神）は、アルトラムス（岩田望）が鋭く伸びて重賞初制覇を飾った。

馬上で岩田望が左拳を力強く握りしめた。課題のゲートもしっかりと決め、アルトラムスは道中は５番手を追走。直線入り口で馬群に包まれそうになったが、進路が開くと力強い末脚を繰り出した。上がり最速３３秒１の豪脚で内で粘るローベルクランツも抜き去った。シンザン記念は出遅れが響き、大外強襲も３着。あと一歩及ばなかった悔しさを晴らすほどの勝ちっぷりに「課題だったゲートも出てくれて、本当にいい内容で勝てたと思います」と、鞍上も自然と表情を緩ませた。

管理する野中調教師は、マテンロウゲイルで勝利した２１日の若葉Ｓに続き、阪神土曜メインをジャック。ともに賞金加算に成功し、今年のクラシックは２頭出しも夢ではない。それでも気性や走法の幼さを課題に挙げ、冷静だった。「結果として勝ってくれた。素質が高く、まだ緩いのでもっと良くなりそうなイメージです。馬の状態を見て判断します」。将来性を重視し、次走は熟考する方針だ。

シャフリヤール、キズナなどが制し、日本ダービー制覇につなげた出世レース。「本当に無事に行って大きい舞台で活躍してほしいです」と岩田望。将来性豊かな新星が誕生した。（松ケ下 純平）

アルトラムス 父イスラボニータ、母デジマノハナ（父スクリーンヒーロー）。栗東・野中賢二厩舎所属の牡３歳。北海道千歳市・社台ファームの生産。通算３戦２勝。総獲得賞金は５８８４万８０００円。重賞初勝利。馬主は（株）社台レースホース。