◆サッカー国際親善試合 スコットランド０―１日本（２８日・英グラスゴー＝ハムデンパーク）

ＦＩＦＡランク１９位の日本は、敵地で同３８位のスコットランドに１―０で勝利した。

後半３３分に待望のＡ代表デビューを果たした塩貝健人は「特別な日だしデビュー戦でしっかり楽しんで、結果を出そうという思いでやりました。もう点取ることだけ考えて特別意識することはなかった。攻撃でも守備でもチームに貢献すること、あとは点取ることだけを考えてました」と振り返った。

初出場で早速アシストを記録。「狙っていました」と語り「マークの外し方は結構完璧だった。相手の前にいいように入ることができた。結果は残せたので悪くないかなと思います」と胸を張った。

塩貝にとってＷ杯メンバー滑り込みがかかる２試合。早速１試合目に結果を残した。「もちろん初招集で入って、僕の方が与えられるチャンスが短いのは当たり前なので。その中でも結果が出せるのが、それを期待して僕のこと呼んでくれたと思う。今日はその役割を果たせたと思う。どんな状況でも、どんだけ時間与えられても、しっかり結果残したい」とイングランド戦ではゴールを奪うと誓った。