◆米大リーグ ブルージェイズ―アスレチックス（２８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２８日（日本時間２９日）、アスレチックス戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、２試合連続安打をマークした。２打席目まで連続出塁で、前日から驚異の５打席連続出塁を果たした。

初回２死一塁で打席へ。カウント１―２からの４球目、左腕のスプリングスの真ん中高め直球を捉えて、三遊間を破った。左安打で２試合連続安打をマークした。 １点リードの３回２死二、三塁で迎えた２打席目は粘り強く対応。最後は内角低めのスライダーを見極めて四球で出塁し、好機を拡大した。６回、無死一塁からの第３打席はカウント１―２から外角の変化球をスイングして遊飛だった。

メジャー挑戦１年目の岡本は前日２７日（同２８日）の開幕戦では「７番・三塁」で先発出場。メジャー初安打を含め３打数２安打１四球の成績を残して、チームの勝利に大きく貢献していた。一夜明けたメジャー２戦目は巨人時代に慣れ親しんだ４番でプレーすることになった。早速、期待に応えた。

開幕戦ではサヨナラ勝ちのホームを踏んでいた主砲。「残りの試合でもいいものを出せるようにしていきたい。打線の役割はつないでいくことだと思いますし、粘り強く自分自身のバッティングをしていけたらいいなと思います」と決意をにじませていた。岡本が新たな舞台でも輝きを放っていく。