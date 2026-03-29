◇プロ野球セ・リーグ 阪神2-0巨人(28日、東京ドーム)

巨人は阪神先発・郄橋遥人投手を打ち崩せず完封負け。試合後阿部慎之助監督が相手投手をたたえました。

前日の開幕戦では、チーム64年ぶりの新人開幕投手を任され竹丸和幸投手がプロ初勝利をあげるなど白星スタートを切った巨人。勢いに乗り開幕2連勝を狙った一戦でしたが、この日は阪神の郄橋投手の前に打線が沈黙しました。

5回は岸田行倫選手がチーム初ヒット、続く坂本勇人選手が連打を放ち、好機を迎えますが後続が倒れ無得点。さらに9回にも2アウト2、3塁のチャンスをつくるも反撃及ばず、郄橋投手の前にわずか3安打に抑えられ完封負けを喫しました。

阿部監督は、試合を振り返り、「チャンスは作れたので。(今後は)そこで一本出るかだけなので」とコメント。

郄橋投手のピッチングについて問われると、「もういいピッチングをされた、そのままです」と一言。「(郄橋投手が)いいのはみんな知っているので。でもチャンスの形は作れているので。そこを続けていきたいなと思います」と評価しました。

この日先発登板し、6回1失点（自責点0）の力投をみせたハワード投手については、「我慢して我慢して投げてくれたので。次につながると思います」と期待を寄せました。