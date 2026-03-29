交代枠が「11」だったから勝てた!? 主力大量投入前の出来は良くなかったが、個人に目を移せば…【日本代表／現地発】

交代枠が「11」だったから勝てた!? 主力大量投入前の出来は良くなかったが、個人に目を移せば…【日本代表／現地発】