◆サッカー国際親善試合 スコットランド０―１日本（２８日・英グラスゴー＝ハムデンパーク）

ＦＩＦＡランク１９位の日本は、敵地で同３８位のスコットランドに１―０で勝利した。

＊ ＊ ＊

Ｗ杯イヤーの最初のゴールはＭＦ伊東純也が決めた。０―０の後半３９分。ＭＦ中村敬斗が左サイドのＭＦ三笘薫につなぎ、三笘が上がってきたＤＦ鈴木淳之介にパスを送ると、鈴木淳が内へクロス。ＦＷ塩貝健人のトラップが結果的に落とした形となり、最後は伊東がシュートを決めて均衡を破った。このゴールで伊東は第２次森保ジャパン６得点１６アシストとなり、久保（６得点１６アシスト）に並んで得点関与数でトップタイになった。

後半１７分に右ウィングバックで投入された伊東は「ウィングバックですけど、シャドーが（堂安）律だったので、ポジションを変わりながらスムーズに攻撃できた」と振り返った。最初は「５―３―２というのを知らなくて、守備の時に全然はまらないな、と思っていた」というが、直後の２２分には三笘のスルーパスから抜け出し、決定機に絡むなどキレのある動きで推進力を見せた。切り返しで狙ったこの場面では惜しくも防がれたが、「薫からいいボールがきて、切り返し２回まではイメージ通り。あそこでチップ（キック）でＧＫの上を越すイメージだったが、足元にボールが入りすぎて、最後だけうまくいかなかった。そこも決めきれてれば、もっとよかった」と話した。

ゴールの場面に関しては「最初ダイレクトで打とうと思ったけど、うまくかわせると思ったので、かわした。もう少しサイドに流そうと思ったが、相手にぎりぎりカットされずにゴールできてよかった」とうなずいた。ゴール前での心境を「わりと落ち着いてプレーできていると思う。（最初のチャンスの場面でも）アイデアはうまくいった。失敗してもやり続けてうまくいったかなと思う」と手応えをにじませた。

前半は新たなメンバーが中心となり、後半から伊東ら常連組がピッチに立つ展開となる中、「前半からいい戦いができていた。新しく出た選手もいいプレーしていたと思う。ただ０―０だったというのもあったので、絶対勝ちきらなきゃいけない、何とか自分たちが出て点に絡みたいと思っていた。最終的に１点取って勝てて良かった」と語った。

アシストの塩貝については「ストライカーだな。自分を持っているな。フィジカルだったりは、強いものがある」と印象を述べた。