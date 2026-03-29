◇セ・リーグ 広島2―1中日（2026年3月28日 マツダスタジアム）

広島はミラクルな展開で開幕試合を制した一夜明け。昨日勝ったから、今日は負けてもいいか…ではなく、前日の流れのまま連勝することが大事だった。安打も少なく決して派手ではない試合。投手を含めた守りで勝てたのは、広島先発・ターノックの好投によるところが大きい。

この日はほぼストライク先行で、追い込むケースが非常に目立った。球種もいろいろ投げていたが、特筆すべきは投球テンポの良さだ。この先につかまることがあるかもしれないが、あれほど軽快に投げられたら攻守にリズムが生まれやすい。

中日のルーキー・桜井も素晴らしく、緊迫した投手戦。新井監督やピッチングスタッフにしてみれば、想像を超える100点満点の投球ではなかったか。好評価を得たことは容易に想像でき、次の登板がまた楽しみだ。

平川の好守にも触れておきたい。4回1死満塁で、中犠飛かと思われたサノーの打球を処理して本塁へストライク返球し、三塁走者の生還を阻止した。先取点を奪われなかったことは、試合展開の上で非常に大きい。（本紙評論家）