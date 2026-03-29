「オリックス６−０楽天」（２８日、京セラドーム大阪）

オリックスはＦＡ移籍２年目右腕・九里亜蓮投手が、パ・リーグ一番乗り＆自己最多１２個の三振を奪う９回１３２球、４安打無失点の“ゲキレツ完封ショー”を演じ、今季初白星をマーク。チームの今季初勝利に大貢献した。

「三振を取るピッチャーじゃないので、たまたまです（笑）。健矢（若月）がいろんなボールを使ってリードしてくれて、野手の皆さんもしっかり守っていただいた。完封というのは自分一人ではできない」。謙遜しまくりだったが、燃えないわけにはいかなかった。

チームは前夜の開幕戦に０−１０の２桁失点で大敗…。モヤモヤムードが充満する中、九里は多彩な変化球を駆使し、前日４打点の４番・マッカスカーを２三振を含む４タコに仕留めるなど、開幕２戦目でそのリベンジに成功。１３年目で初の毎回奪三振まで成し遂げた。

それにしても本拠地・京セラドームでは無双だ。昨季は８勝１敗、防御率１・０６。この日も含めると３７回２／３連続無失点中で、パ・リーグ球団には依然、移籍後負けなしだ。これには「僕はどの球場でもそんなに変わらない。絶対に点を取られない投手ではないし、投げる試合は粘り強く１点でも少ない投球をするだけ」と意に介さないのが逆に頼もしい。

岸田監督は「本当に大きな試合。（昨日の）嫌な空気をバチっと止めてくれた。“鉄腕アレン様”です」と大絶賛。確かにこの男の存在なくしてＶ奪還はない。

◆九里の京セラドーム通算成績は２１試合で１１勝３敗、防御率１．８７に。３敗の内訳は阪神戦で２敗、広島戦で１敗。同球場でのパ・リーグ球団との対戦に限れば１３試合で無傷の９勝となった。