大会休養日の２８日、４強進出を決めた大阪桐蔭、智弁学園、中京大中京、専大松戸が各所で練習を行った。春夏通じ１０度目の日本一を狙う大阪桐蔭は、２９日に行われる専大松戸との準決勝に向けて、大阪府大東市内の大阪桐蔭グラウンドで最終調整。先発の可能性があるエース・吉岡貫介投手（３年）は専大松戸の４番・吉岡信太朗捕手（３年）を警戒し、“吉岡対決”へ意気込んだ。

吉岡の表情には確かな手応えがにじんでいた。「明日投げたい気持ちか？」と問われると「はい、そうです」と即答。西谷浩一監督（５６）は準決勝の先発について「まだちゃんとは決めていません」と話したが、吉岡が起用される見込みだ。

右腕が専大松戸で警戒するのは「４番の吉岡選手」。今大会３試合で打率・５５６の強打者だ。「力もありつつ、柔らかいバッティングができる。厳しく攻めていけたら」と“吉岡対決”に闘志を燃やした。

２６日の三重との２回戦では、４回１／３を２安打７四球４暴投４失点と大荒れ。上半身の開きが早くなっていることに気づき、意識して取り組んできた。この日は投球練習も行い「前よりはだいぶいい」と好感触を示した。日本一となった２０２２年以来のセンバツ決勝進出へ「次は自分が流れを持ってこられるようなピッチングをしたい」とエースは力強く誓った。