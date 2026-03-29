◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―２阪神（２８日・東京ドーム）

全力で仕留めにいった。巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）＝早大＝は迷わず３球勝負を挑んだ。プロ初登板の９回１死。内角低めに沈むシンカーで近本にバットを振らせた。先頭から２者連続三振。通算１０９３安打を誇る虎のリードオフマンを封じ「得意球で空振りが奪えてよかった」と大きく息を吐いた。

開幕２戦目での１軍デビュー。初めて上がった東京Ｄのマウンドで無安打０封、最速１４９キロと力を示した。２死からの与四球は猛省したが、最後は主軸の森下を三ゴロ。先輩たちから初登板は誰もが緊張すると聞いていただけに「緊張した中で、どれだけパフォーマンスを発揮できるか楽しみだった」と気持ちの強さが光った。

甲子園が舞台だった８日の阪神とのオープン戦は１回２安打１失点。敵地の大応援を肌で感じた。この日は「巨人の声援の方が大きく聞こえたので本当に力になった。今振り返ると、甲子園で放れたのも大きな経験だった」。伝統の一戦でのリベンジが一つ自信につながった。

オープン戦の防御率１１・２５で一度２軍に降格したが、４戦連続無失点と結果を残して開幕５日前に昇格。滑り込みで１軍切符をつかんだ。スタンドの招待席には日本ハム・清宮幸の弟で、大学時代同期だった福太郎さんらが観戦。打たれるわけにはいかなかった。

ドラ１竹丸は、球団初の新人開幕投手勝利。その勢いに続き、ＭＡＸ１５２キロの変則右腕は０封デビュー。「山城にプレッシャーを与えるわけじゃないけど、いい投球をして頑張ってほしい」。３戦目にプロ初先発する仲間へ、いい流れでバトンをつないだ。（堀内 啓太）

清水隆行Ｐｏｉｎｔ ドラフト２位の田和が、１イニングを２奪三振無失点の好投を見せた。まず、いいスタートを切れたことがすべてだろう。プロ初登板でもちろん緊張もあっただろう。その中でゼロに抑えられたことは、より落ち着いて登板できる次戦につながる。近本を空振り三振に仕留めたシンカーは本人も自信を持っているようで、独特の軌道を描いていて面白い。この球の精度をより高めて思い通りに操れるようになり、打者が頭に入れなきゃいけなくなる球になれば、より他の球種も生きるし、優位に勝負を運べるようになるだろう。（野球評論家・清水 隆行）

◆田和 廉（たわ・れん）２００３年５月２日、京都府生まれ。２２歳。伏見板橋小２年時に伏見桃山クラブで野球を始め、伏見中時代は京都ベアーズに所属。早実では１年夏からベンチ入りも甲子園出場なし。早大２年春にリーグ戦デビューし、通算２９登板で２勝１敗、防御率２．０８。１８３センチ、８７キロ。右投右打。推定年俸１２００万円。背番号３０。