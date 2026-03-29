◇国際親善試合 日本1―0スコットランド（2026年3月28日 グラスゴー）

サッカー日本代表（FIFAランク19位）は28日（日本時間29日）、国際親善試合でスコットランド代表（同38位）と対戦し、1―0で勝利した。初招集のFW塩貝健人（21＝ウォルフスブルク）が後半33分から出場し、代表デビューを果たした。

塩貝はFW上田綺世と2トップを形成。後半39分、左サイドからDF鈴木淳之介、塩貝とつなぎ、最後はMF伊東純也がこぼれ球を流し込んだ。

「特別な日だし、デビュー戦でしっかり楽しんで、結果を出せればという思いでやりました」という塩貝は、デビュー戦でしっかり得点に関与。「マークの外し方は結構完璧だったんじゃないかなと思って。相手の前にいいように入れて、ボールが前に来てたら触るだけだったなって感じだったんですけど、後ろに来て、左足に来たんで、トラップして反転シュートか落としかで、落としに（伊東が）いたんで、アシストついたので悪くないと思います」と日本の先制点の場面を振り返った。

プレー時間こそ限定的だったものの、アシストという結果を残し「与えられるチャンスが短いのは当たり前なので、その中でも結果を残せるのが僕だし、それを期待して僕のことを呼んでくれたと思うので、今日はその役割を果たせたと思っているます。やっぱりどんな状況でも、どれだけ時間を与えられても、しっかり結果を残すのがいつものことなんで、それは今日、代表戦でも変わらずできたかなと思います」と胸を張っていた。