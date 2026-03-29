◇サッカー国際親善試合 スコットランド0ー1日本（2026年3月28日 グラスゴー）

スコットランド代表（FIFAランク38位）が本拠で日本代表（同19位）に0ー1と敗戦。今夏のW杯に向け不安を残す結果となり、スティーブ・クラーク監督は試合後「非常に強い相手だった」と相手を称えた。

クラーク監督は試合後、英BBC放送のインタビューに応じ「今回のパフォーマンスから学ぶべきことはたくさんある。もちろん、改善できる点もいくつかあるよ」とコメント。

続けて「試合は0対0の引き分けで終わるかと思われたのに、あの失点で試合を落としてしまったのは残念だ。我々はミスを犯した。おそらく攻撃を仕掛けるのが早すぎたのだろう。その隙を突かれて失点してしまった」と反省点を口にした。

国際Aマッチでは09年10月以来の対戦となった日本代表については「非常に強い相手だった」と称賛。「我々はよく守ったと思う。彼らはパス回しが上手く、我々にとって厄介な相手になるだろうと分かっていた。ロースコアの試合になると思っていたが、まさにその通りになった」と話した。

次戦は中2日でコートジボワール代表との対戦を控えており「今は回復に専念して次の試合への準備を進めます。6、7人の選手交代を予定しており、他にもピッチに立たせたい選手も何人かいます。ですから火曜日の試合は今日とは全く違うメンバーになるでしょう」と先発メンバーの大幅変更を示唆した。