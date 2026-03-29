▼3着ローシャムパーク（ルメール）いいタイミングでスムーズに外に出せなかった。だいぶいい頃のローシャムパークに戻ってきて、いい内容でした。

▼4着エヒト（川田）この年齢になってもとても具合は良く、今日を迎えられました。最後まで精いっぱいの走りをしてくれました。

▼5着シャイニングソード（西村淳）凄くいい状態でした。4コーナーで接触してスピードダウンしましたが、そこから盛り返してくれました。

▼6着マイネルケレリウス（松岡）脚を余している感じなので早めに動かしました。結果的に勝ち馬の目標になりましたが、内容は良かったです。

▼8着チャックネイト（大野）4コーナーでオッというところもありました。馬場がもう少し渋ってくれれば良かった。

▼9着ホールネス（ディー）道中はいいリズムでしたが（勝負どころで）ごちゃついた。バッドラックでした。

▼10着アスクナイスショー（中舘師）あれだけ入れ代わり立ち代わり来られては厳しかった。展開に尽きる。

▼11着リビアングラス（三浦）向正面から早めに動きましたが、タフな馬場が上手ではない感じで走りにくそうでした。

▼12着ブレイヴロッカー（荻野極）タフなのが持ち味でそういう形にはできました。勝負どころでギアが上がらなかった。

▼13着ホウオウノーサイド（杉原）自分のリズムで走れましたが、最後に苦しくなりました。

▼14着ミステリーウェイ（松本）スタートが速くないので出して行きましたが、ブリンカーを着けた馬や枠の差で、自分の形に持ち込めなかった。

▼15着クリスマスパレード（石川）ペースを落とせず、前に行った馬には苦しい展開になりました。