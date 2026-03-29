◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―２阪神（２８日・東京ドーム）

巨人は守備のミスが絡んで初回に先制を許すと、打線は阪神の先発・高橋の前に３安打完封負け。開幕連勝を逃したが、阿部慎之助監督（４７）は「形はつくれているので、そこは続けていきたい」と前を向いた。開幕投手で白星を挙げたドラフト１位ルーキー・竹丸に続き、新戦力のハワードが６回１失点と好投。ドラフト３位ルーキー・山城が先発する２９日の３戦目に、球団最長の１４年連続開幕カード勝ち越しをかけて臨む。

粘りに粘ってゲームメイクした。移籍後初先発のハワードが阪神相手に６回４安打１失点（自責０）。「なかなか試合を落ち着かせることができなかった。しっかり対策を立てられていいアプローチで臨まれた」と反省しきりだったが、来日２年目で自己最多を更新する７三振を奪うなど力投した。

与四球４と荒れたが、最速１５１キロの直球にブレーキの利いたナックルカーブ、チェンジアップ、カットボールを要所で制御した。失点は初回１死三塁、森下の犠飛だけ。降板後は阿部監督に笑顔で迎えられ「よく頑張った」と肩をもまれた。

援護点ゼロで初黒星を喫したが、これから土曜の男として期待がかかる元楽天の右腕。初の伝統の一戦を「楽しかった。幸せ」と振り返り「大声援を受けている打者を打ち取るのは気持ちいい」と頼もしく言った。修正点はインプット済み。虎キラーになれる可能性も秘めた９７球だった。（堀内 啓太）