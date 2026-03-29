少食おじさんの博多華丸・大吉が、ただただ食べたい丼か麺を探す街ブラ番組『華丸丼と大吉麺』

©️ABCテレビ

29日（日）は、静岡編がスタート。第１回は、富士山の伏流水が湧き出る「水の都」三島で丼麺探し。清らかな湧き水が育んだうなぎや、豊かな大地で育った高級野菜「三島野菜」が名物だ。市内に36箇所ある「三島富嶽三十六景」は、富士山の様々な表情を楽しめる眺望スポットだ。

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ところが、この日は残念ながら雨模様……。オープニングを撮影した三嶋大社は、伊豆に流された源頼朝が信仰し、再興を祈願したという格式高いパワースポットだが、灰色の空が覆い被さっている。スタッフ思いの大吉は「今日は天気が悪いから早めに丼か麺を食べましょうよ。もう、スタッフさんが可哀想で。音声さん、傘も差さずによ？」と、鳥居をくぐらず丼麺探しを開始する。

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その直後、「わさび丼」と書かれた幟が目に入り、「いいねえ～！」と華丸のテンションが一気に上がる。大吉が笑いながら「ここでいいんやないの」と結論を急ぐと、華丸が（いくらなんでも早すぎでしょ）というモードで、「迷おうよ」と相方を制止する。こちらのお店は、わさびを扱い続けて120年という、わさび専門店「山本食品」さん。店頭のメニューをチェックすると、わさび丼の他にわさびラーメンを発見！ 番組初登場のご当地丼麺メニューを一気に食べることができるとあって、大吉が「もう行く？（最初に見つけたお店にそのまま入るのは）番組史上初ですよ（笑）」という禁じ手を提案する。さすがにそんなことをしたら視聴者に笑われる！ と気づいた2人。三島の丼麺バリエーションを視聴者に伝えるという使命を胸に、再び歩き出す。

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行列のできているうなぎ屋さん、ラーメンの「みのまる」さん、色褪せた食品サンプルが歴史を語る大衆食堂などをチェックしつつも、華大の心はわさび丼とわさびラーメンに鷲掴みにされている。メニュー写真がなかったため、ビジュアルも味もまったくもって謎の丼麺。わさびラーメンのスープの味が醤油か、とんこつか、と想像しているうちに、「わさびの口になってきました」と大吉。それに共感した華丸が「わさびラーメンはなんらかの形で放送します！ 気になるもん」と、視聴者に約束する。

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雨足はまったく弱まらず、どんどん冷え込んできた。そろそろ丼麺を決める時が来たようだ。初志貫徹でわさび丼とわさびラーメンの店に戻るのか？

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ABCテレビ『華丸丼と大吉麺』は、毎週日曜ごご1時25分放送中。TVerでも無料配信中。